Le haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire a entamé une visite de travail dans les unités de la Légion de gendarmerie Est couvrant les régions de Tambacounda et Kédougou, depuis le 2 octobre. Le général de division Jean-Baptiste Tine en a profité pour appeler ses hommes à la courtoisie et à faire preuve d’humanisme avec les populations.

Depuis le 2 novembre et pour cinq jours, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire effectue une visite de travail dans les unités de la Légion de gendarmerie Est, qui couvre les régions de Tambacounda et Kédougou. Cette tournée du général de division Jean-Baptiste Tine a pour objectif de s’enquérir des capacités opérationnelles des unités, des conditions de vie et d’exécution du service afin de les améliorer. L’aboutissement de ces efforts du haut-commandement, selon un communiqué de la division de la communication de la gendarmerie, est d’améliorer les conditions pour obtenir de meilleurs résultats et rehausser le moral du personnel.

La légion Est présente plusieurs caractéristiques de par ses frontières avec quatre pays, la densité des activités économiques, notamment l’extraction minière et le relief particulièrement accidenté. Tous ces facteurs vont de pair avec des défis liés à la sécurité des personnes et des biens.

‘’Aujourd’hui, la lutte contre les trafics illicites et les vols à main armée, la veille antiterroriste, la prévention des agressions de l’environnement constituent des priorités pour la gendarmerie. Cette visite est également l’occasion d’évaluer le niveau de protection des espaces frontaliers du pays dans sa frange Est, pour ce qui concerne la gendarmerie. C’est d’ailleurs tout le sens du thème de la Journée des forces armées qui met en exergue le rôle des forces armées dans la protection des frontières’’, renseigne la note.

Dans la journée du 3 novembre, les unités de Bakel, notamment l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) et la brigade de Bakel et celle de proximité d’Aroundou, située à la frontière avec le Mali et la Mauritanie, ont été visitées. De même, le haut-commandant et sa délégation composée d’officiers d’État-major et de chefs des services de soutien, se sont rendus à Kidira où se trouve le Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (Garsi), puis à la brigade de Goudiry où le général Tine s’est entretenu avec le personnel à l’issue d’un point de situation opérationnelle et la présentation de plans d’action.

‘’En effet, le général Tine, conformément à sa vision, veut mettre l’effort sur les conditions de vie et de travail du personnel, seule garantie de l’efficacité dans le service, avant de donner les orientations. Dans ces zones où la menace est prégnante, le Hautcomgend ne manque pas de rappeler que le professionnalisme et la rigueur doivent être les bases du service et de la posture. Également, il appelle le personnel à demeurer courtois et faire preuve d’humanisme avec les populations qui sont les bénéficiaires de l’offre de sécurité’’, souligne le document.

En outre, la mise à disposition de moyens supplémentaires, notamment les véhicules et le carburant, un meilleur suivi de la mobilité du personnel pour éviter les longs séjours et la réhabilitation de l’infrastructure dans les casernes, font partie également des instructions données par le général Tine.

L’idée, selon la même source, est de faire de telle sorte que le gendarme ne soit point victime de son affectation dans une unité de gendarmerie et ne se sente pas couper du reste, du seul fait de l’éloignement de son unité.

Les autres étapes de cette tournée se dérouleront respectivement à Tambacounda et à Kédougou.

CHEIKH THIAM