Le ministre du Tourisme et des Transports aériens s’est assuré, hier, de l’application des mesures sanitaires et techniques pour barrer la route à la Covid-19 au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass.

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a effectué, hier, une visite de terrain au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne. Occasion saisie par Alioune Sarr pour apporter quelques précisions sur l’application de la réciprocité vis-à-vis de l’Union européenne (UE) qui a décidé de mettre en place des restrictions à l’endroit des ressortissants sénégalais.

Le ministre a ainsi invité, selon un communiqué de ses services, les compagnies aériennes à destination du Sénégal, qui disposent d’une autorisation ponctuelle, à veiller à ce que les passagers embarqués à bord de leurs aéronefs soient bien des passagers résidents d’un pays qui ne figure pas sur la liste des pays dont les résidents sont affectés par une restriction temporaire de déplacement non essentiel. Les passagers visés par ces restrictions sont ceux des pays de l’Union européenne, mais aussi les ressortissants de pays ayant pris des mesures suspendant l’accès de leurs territoires aux citoyens sénégalais.

Une semaine après la mise en œuvre de la décision du président Macky Sall de rouvrir l’aéroport international Blaise Diagne aux vols commerciaux internationaux, le 15 juillet 2020, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a aussi précisé que les aéronefs ne faisaient pas objet de mesures de restriction. Et que la restriction de déplacement ne concerne pas les ressortissants des Etats membres de l’UEMOA et de la CEDEAO ainsi que les ressortissants de pays tiers régulièrement établis au Sénégal et détenteurs d’une carte de séjour.

Avant l’embarquement, les autorités sénégalaises ont aussi veillé à la limitation de l’accès pour les accompagnateurs, l’installation de caméras thermiques et la mise en place d’une organisation favorisant le respect des gestes barrières.

Cette visite d’Alioune Sarr a permis de constater, précise le document, ‘’l’effectivité de la mise en œuvre des mesures, tant au niveau technique que sanitaire, prises pour une bonne reprise des opérations sur la plateforme de l’AIBD’’. Celle-ci concerne la revue du dispositif de contrôle sanitaire à l’aérogare, au niveau de l’enregistrement et des formalités de police, mais aussi tout ce qui concerne le service à bord, la désinfection des aéronefs et l’inspection/filtrage des passagers et leurs bagages en cabine.

Lamine Diouf