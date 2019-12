Après le braquage de station-service de Sanar (Saint-Louis) par des individus armés jusqu'aux dents (un a été abattu par les gendarmes), les malfaiteurs continuent de dicter leur loi dans la zone nord.

Dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 décembre, des hommes armés de machettes et de coupe-coupe ont fait irruption au poste de santé de Thiamène-Pass, situé dans l'arrondissement de Sagatta Djolof, dans le département de Linguère.

‘’Ils y ont trouvé l'infirmier chef de poste et sa femme, les ont tenus en respect avant de commettre leur forfait’’, renseigne Mbaye Seck, le trésorier du poste. Ils ont sommé ce dernier de mettre à leur disposition les fonds de l'établissement sanitaire. Au risque d’y laisser sa vie et celle de sa femme, P. Seck a été dans l’obligation de s’exécuter. Ainsi, les malfrats ont fondu dans la nature avec une somme estimée à plus d’un million de francs Cfa.

La gendarmerie de Dahra est à leurs trousses.