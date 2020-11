Le Sénégal doit arriver à assurer l’accès à l’électricité à tous ses citoyens, à moindre coût, selon Aïssatou Sophie Gladima Siby, Ministre du Pétrole et de l’Energie. Elle annonce des réformes profondes au sein de la Senelec et de Petrosen.

La question des énergies est devenue une problématique majeure dans l’orientation politique gouvernementale. Dans ce sens, le ministre du Pétrole et des Energies a confirmé, ce samedi, la volonté de l’Etat de procéder à des réformes en profondeur des principales sociétés de son département que sont la Senelec et Petrosen.

Selon Aissatou Sophie Gladima Siby, cette réforme répond à la volonté du président de la République de faire des réformes dans leurs secteurs respectifs. Concernant son département, cela passe nécessairement par des séminaires et des travaux qui se tiendront prochainement autour de la question. ‘’Parce qu’il est temps qu’on en fasse. Aujourd’hui, avec la Senelec, la numérisation a déjà démarré, mais il faut qu’on aille plus en profondeur. Il faut donc continuer cette réforme. Ce qui est aussi valable pour Petrosen. On a Petrosen Holding, Petrosen Aval et Petrosen Exploration. Cela constitue une réforme qu’on a démarrée et que nous devons poursuivre. Ce, par rapport aux blocs pétroliers que nous devons mettre en vente et mettre en compétition’’, a soutenu le ministre ce samedi dans sa commune de Joal-Fadiouth où elle a été accueillie en reine, lors d’une cérémonie ‘’Sargal’’.

Madame Siby de poursuivre : ‘’Il y a également la Senelec qui doit rester une structure nationale forte, mais qu’on doit enrichir. Nous devons donc mener cette réforme et, pour cela, je compte sur mes équipes, mais également sur les consultants de notre pays qui peuvent nous aider’’. Non sans rappeler les efforts fournis déjà pour le mix énergétique par l’Etat du Sénégal.

‘’Aujourd’hui, nous comptons sur la découverte de gaz. Nous avons beaucoup de gaz qui ont été découverts et il y a déjà Gadiaga qui en fournit. Nous voulons parvenir à ce que dans tous les domiciles, on puisse avoir le gaz comme en France ou ailleurs où vous avez l’électricité et le gaz moins chers. Le pétrole est une ressource fossile et épuisable. On va l’exploiter. Mais il ne faudrait pas s’attendre à ce que cela continue sur des siècles. C’est juste pour des années’’, prévient-elle.

Sur cette lancée, Aissatou Sophie Gladima Siby indique qu’il faut prendre les devants. ‘’Il faut donc qu’on se prépare à substituer la raréfaction du pétrole à cela. Il ne faut pas qu’on attende que le pétrole soit tari pour aller chercher d’autres solutions. C’est pourquoi le président a préconisé le mix énergétique par lequel on utilise le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables comme le solaire, l’éolien, le thermique, mais également ce qu’on appelle la biomasse qui permet d’avoir de l’électricité’’.

Pour le ministre du Pétrole et des Energies, ‘’si nous mettons tout cela ensemble, nous pourrons avoir de l’électricité partout et pour tous, donc un accès universel à l’électricité’’.

IDRISSA AMINATA NIANG