Energies renouvelables

Sensibiliser les populations africaines, notamment les plus jeunes, aux enjeux énergétiques et environnementaux, c’est ce que vise le projet A3. Pour ce faire, trois étudiants français de l’Institut national supérieur de l’énergie, l’eau et l’environnement de Grenoble, qui l’ont initié, décident de parcourir 5 pays du continent pendant 5 mois, pour développer l’accès aux énergies renouvelables. Les pays ciblés sont le Sénégal, le Togo, l’Afrique du Sud, le Namibie et Madagascar.

‘’Par cet événement, Green Yellow souhaite valoriser son engagement en faveur du développement des énergies renouvelables, en particulier la production solaire photovoltaïque en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, et démontrer ainsi que la transition énergétique existe réellement.

Plus que des mots, ce sont des solutions pour réduire ces consommations énergétiques et produire une énergie verte, économique et infinie’’, lit-on dans un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’. Acteur majeur de l’énergie en France et à l’international, la même source informe que Green Yellow compte apporter son concours financier à ce projet, pour une plus grande visibilité.