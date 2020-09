‘’D’après les dernières mises à jour que nous avons, il y a 5 000 enfants de la rue qui ont été retirés. Il y en a encore beaucoup dans les rues, mais nous allons continuer sur cette lancée. Il y a aussi un autre défi, à savoir la continuité. Car les enfants vont rester chez eux. Maintenant, la question est de savoir comment faire pour qu’ils restent chez eux et continuent à bénéficier de cet amour parental’’, se demande le directeur des Droits humains du ministère de la Justice.

Mbaye Diop prenait part, hier, à une cérémonie de remise de dons de kits et de matériel sanitaire aux structures d’accueil et de protection des enfants victimes de violation de leurs droits par le Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’homme. Selon M. Diop, avec ce programme de retrait des enfants, l’Etat a pris ses responsabilités, mais il y a eu beaucoup de polémiques. ‘’Il faudra aussi que tout le monde sache que nous ne sommes pas contre la religion. Mais il se trouve que les enfants qui sont dans la rue sont nos enfants, ceux de Sénégalais et de la sous-région et personne n’a le droit de les laisser dans les situations de pauvreté et de précarité extrêmes.

La question est de savoir si on va laisser nos enfants dans nos maisons et les protéger ou de dire que ce ne sont pas nos enfants, mais ceux des autres. Vous savez très bien que dans ces genres de situations, il y a beaucoup de risques et l’État en est conscient’’ soutient-il. Il est d’avis que si ces mômes ne sont pas sécurisés, quand ils seront grands dans ces conditions, cela peut devenir un problème de sécurité. L’Etat est engagé, en concertation avec tout le monde, pour régler cette question. Cela ne sera pas une question de rapports de force’’, selon lui.