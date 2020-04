Enfants Talibés

Les associations Help the Children, Racines de l’espoir, Petites gouttes, Empire des enfants, Équipe Aidons les Talibés, Africa Better Days exigent du gouvernement sénégalais une bonne prise en charge permettant d’éviter une contamination au coronavirus. Des talibés ont été testés positifs à la Covid-19 à Ziguinchor.

‘’Nous demandons l'accélération du retrait des enfants de la rue, mais également une visite médicale pour tous, accompagnée d’un test de dépistage avant leur retour auprès de leurs familles respectives’’, renseigne le communiqué. Elles ont sollicité du ministère de la Santé et de l’Action sociale le logement et la prise en charge d’enfants dépourvus d’une maison familiale à Dakar.

Ces trois organisations ont mis sur pied Sunu Daara depuis le 25 janvier 2020 et aide des milliers de talibés à acquérir une éducation de qualité (coranique et française) et d’être en contact permanent avec leurs parents.