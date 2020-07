Le Réseau des ''yayis daara'' pour la protection des enfants (Rydape) de la région de Thiès ne veut plus voir des enfants errer dans les rues de la cité du Rail. L'objectif de cette opération est de mettre fin à la mendicité des jeunes talibés.

Ainsi, ces mères de famille qui s'occupent du nettoyage des lieux d'apprentissage de ces enfants, veulent que ces derniers y restent pour mieux apprendre le Coran. Selon la présidente du Rydape, ses camarades et elle vont travailler davantage à concrétiser cette initiative. D'après Adja Arame Seck, la place des enfants, c'est dans les ''daaras'' et non pas dans les rues.

C'est pourquoi, rappelle-t-elle, l'organisation qu'elle dirige va faire du retrait des enfants son combat quotidien. D'ailleurs, en perspective de la fête de Tabaski, le Rydape, créé en mars 2013 et composé de 25 cellules, compte faire coudre 400 boubous pour habiller les jeunes talibés de différents établissements coraniques de Thiès. En 2018, lors de la première édition, 100 enfants talibés ont été habillés par le Réseau des ''yayis daara'' pour la protection de l'enfant et 150 en 2019.

Intronisé ''baye daara'' par les femmes du Rydape, Talla Sylla se dit prêt à soutenir tous les enfants, surtout en cette période de pandémie de la Covid-19, à travers son concept ''Wagnu daara''. Se prononçant à nouveau sur le rapport 2016 de l'Inspection générale d'État dans lequel il a été cité, le maire de la ville de Thiès soutient que ledit document a été produit dans l'intérêt de faire arrêter les actions qu'il mène à l'endroit des jeunes talibés.