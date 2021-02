Yacine Diop a été appelée, hier, à la barre de la chambre criminelle de Dakar. Enseignante de son état, elle est accusée des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné l’amputation de la quatrième phalange du doigt de Khadijatou Mbengue.

Yacine Diop a comparu, hier, à la chambre criminelle de Dakar. Âgée de 55 ans, elle est accusée de coups et blessures volontaires ayant entraîné une amputation de la 4e phalange du doigt de Khadijatou Mbengue. Cette dernière, mineure de 5 ans à l’époque, était son élève. Des faits que l’accusée a contestés avec ferveur. A en croire la dame qui a enseigné pendant 8 ans, le père de la mineure qui a une dent contre elle, l’accable. ‘’Je n’ai jamais frappé la petite’’, a-t-elle clamé. ‘’Elle ne m’a jamais causé de problème. Khadija était une élève modèle’’, a poursuivi la comparante.

Entendue à son tour, la mineure, qui dit ne plus se rappeler des déclarations qu’elle avait tenues à l’enquête, avoue qu’elle avait un début de panaris. En outre, elle affirme que ce jour-là, la maitresse lui avait donné un coup à la main avec une règle en bois. ‘’Alors que le muezzin faisait l’appel à la prière, les élèves parlaient. La maitresse m’a appelée et m’a frappée à deux reprises avec la règle’’, avait-elle allégué à l’enquête. Des déclarations que trois de ses camarades avaient corroborées tout en précisant que leur maitresse avait l’habitude de les frapper.

Selon Cheikh Tidiane Mbengue, père de Khadija, le jour où celle-ci a été frappée, elle a passé toute la nuit à pleurer. ‘’Elle avait l’habitude de me dire que sa maitresse la battait. Ce jour-là, quand elle m’a dit qu’elle a encore reçu des coups de celle-ci, je lui ai demandé ce qu’elle avait encore fait. Par la suite, elle m’a montré son doigt et je l’ai emmené à l’infirmerie du camp Leclerc où on lui a fait un pansement alcoolisé’’, a souligné le père de la victime. ‘’Malheureusement, l’état de son doigt s’est empiré et je l’ai conduite à l’hôpital militaire de Ouakam où le médecin nous a demandé de faire une radio avant de nous dire que le bout de son doigt doit être amputé’’, s’attriste M. Mbengue.

Toutefois, la mère de la fille, qui était en Italie au moment des faits, dit le contraire. En effet, elle soutient que sa fille avait un panaris avant même qu’elle ne soit frappée par l’enseignante. Venue à la barre comme partie civile, car ayant la garde de la fille, elle s’est désistée de son action. ‘’J’avais dit à mon mari de laisser tomber l’affaire et de ne pas se fier aux déclarations d’une fille de 5 ans’’, a raconté la dame.

Maitre Ndiaga Sy, constitué pour Cheikh Tidiane Mbengue, a réclamé la somme de 100 millions de francs CFA, pour dédommager la victime. Selon la robe noire, à cause de la maîtresse, le bout du doigt de la fillette a été amputé. L’avocat a demandé au tribunal de condamner l’école Abass Sall et l’accusée de payer solidairement le montant réclamé.

Dans son réquisitoire, le représentant du parquet a relevé l’existence d’un doute sur la matérialité des faits. A cet effet, il a requis l’acquittement de Yacine Diop qui a fondu en larmes. Réquisitoire salué par les avocats de la défense, en l’occurrence Maitres Abdoulaye Tall et Diabel Samb. Ces derniers ont demandé au tribunal de suivre le procureur de la République.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 16 février prochain.

MAGUETTE NDAO