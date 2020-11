Enseignants Apr  

Le Réseau des enseignants de l’Alliance pour la République a tenu une conférence de presse hier pour se prononcer sur la prochaine rentrée scolaire. Les enseignants ‘’républicains’’ ont, à cet effet, salué les ‘’brillants résultats des examens’’. Selon leur coordonnateur national adjoint Amath Suzanne Camara, ‘’cela est le produit d’une synergie savamment pensée et repensée’’. Le corps enseignant, dit-il, s’est illustré par un engagement sans faille.

‘’Pour cette présente année, le gouvernement a pris les mesures idoines liées au protocole sanitaire comme le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique’’, souligne-t-il. Pour les revendications des enseignants, il demande au gouvernement de faire des efforts dans ce sens, de continuer à dialoguer pour obtenir satisfaction. Toutefois, il dit aux syndicats de savoir raison garder et d’accepter de discuter avec le gouvernement. ‘’ Ce qui est possible, le gouvernement peut le faire et on l’encourage à le faire. Pour ce qui ne l’est pas, on va demander aux syndicats d’attendre un peu’’, a-t-il-dit.