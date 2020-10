Enseignement 

L’association Sos Consommateurs demande au ministre de l’Education nationale de prendre une circulaire pour exiger aux écoles privées de rembourser aux parents le paiement de scolarités subventionnées par l’Etat. En effet, l’Etat avait donné 3 milliards de franc CFA à ces écoles pour compenser partiellement les pertes de recettes dues au non-paiement des scolarités pendant la fermeture des écoles du 16 mars au 25 juin 2020, pour cause de pandémie de Covid-19.

Mais, selon SOS Consommateurs, après la reprise des cours, ‘’ces écoles ont exigé indument le paiement des scolarités de cette période, en exerçant un chantage et des menaces suivis d’exclusion, de rétention de notes, de refus de réinscription’’. Ce que dénonce l’association SOS Consommateurs qui demande au ministère de tutelle de réagir en matérialisant sa position et que celle-ci soit appliquée sous le contrôle des inspections académiques (IA) et des IEF. Elle demande également aux parents d’élèves concernés de se regrouper autour des associations de consommateurs pour mieux défendre leurs intérêts.

‘’Le ministère de l’Education, qui a reçu beaucoup de plaintes et de réclamations, reconnait que les scolarités ainsi exigées n’étaient pas dues et que les parents qui avaient payé, sous la contrainte, doivent bénéficier d’un avoir, à défaut d’être remboursés’’, indique encore SOS Consommateurs.