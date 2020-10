MISE EN ŒUVRE DES REFORMES ‘’Que les ministres qui ne peuvent pas se signalent !’’ Le président semble enfin déterminé à prendre le taureau des réformes par les cornes. Dans un langage très direct, il s’est adressé à ses ministres qui n’arrivent pas à suivre le train. ‘’Vraiment, il faut qu’on fasse les réformes. Moi, je l’ai dit : j’assume et je vous couvre. Maintenant, le ministre qui ne veut pas assumer, qu’il me dise qu’il ne peut pas. Je vous ai dit que je suis le premier responsable, mais donc allez-y ! Faites le boulot ! Il faut qu’on bouge. Au lieu de le faire, on touche ; on laisse à l’année prochaine ; on touche encore…’’. Il se répète : ‘’Vraiment, il faut que les réformes soient achevées. Ceux qui ne peuvent pas achever, qu’ils me le disent. S’il y a des DG qui n’arrivent pas à suivre, dites-le-moi. Je souhaite que ces réformes qui sont à notre portée soient faites, parce que c’est là que le bât blesse. Au niveau des financements et autres, nous sommes accompagnés, mais on n’avance pas beaucoup dans les réformes.’’ A ce sujet, le président de la République n’a pas du tout ménagé le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. A maintes reprises, il a été directement interpellé en des termes peu élogieux. Le chef de l’Etat : ‘’J’invite le ministre de la Santé à aller vers les réformes. Je vous ai félicité pour la gestion de la Covid. Maintenant, il faut aller vers ces réformes majeures qui vont permettre de relancer le secteur de la santé et de l’action sociale. Il s’agit de la révision des textes régissant le secteur de l’industrie pharmaceutique, la réforme de la gouvernance du secteur de la santé, l’allégement des procédures de mise au marché de produits pharmaceutiques, mais aussi la révision de la réglementation sur les officines, les cliniques… Il faut réviser tous ces textes de façon à permettre une plus grande dynamique dans ce secteur.’’ Ce n’est pas tout. S’adressant toujours à Diouf Sarr, Macky Sall fulmine : ‘’Comme je l’ai dit au ministre, là on est prêt, mais il faut que vous fassiez d’abord les réformes qu’il faut. Vous ne pouvez pas contenter tout le monde. En tout cas, désormais, pas de réforme, pas d’argent. Moi, je ne mettrai plus autant de milliards dans un secteur sans réforme. Je le dis tout haut. Réforme, argent. Pas de réforme, pas d’argent.’’