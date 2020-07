Vingt-huit jeunes diplômés issus des localités de Bignona, Sédhiou, d’Albadar, Abéné (commune de Kafountine) et de Baïla (département de Bignona) ont bénéficié d’une formation de renforcement de capacités en entreprenariat agricole offerte par le consortium d’ONG Eclosio/Cospe. Ces jeunes ont reçu leur attestation de stage ainsi que des kits d’insertion d’une valeur de 230 000 F CFA, ce samedi, au cours d’une cérémonie organisée à Ziguinchor.

En effet, au cours de la formation, les jeunes ont été hébergés et renforcés dans des entreprises agricoles, sur le plan pratique, technique et managérial par des chefs d’entreprise, des techniciens et des formateurs. L’accompagnement en ‘’pépinière d’entreprise’’ mis en œuvre par le consortium d’ONG Eclosio/Cospe, est destiné au renforcement des dispositifs d’insertion professionnelle des jeunes diplômés, à travers une meilleure maitrise du métier d’agriculteur et de son exercice.

En outre, la mise en place des pépinières d’entreprise s’inscrit dans le cadre du programme ‘’Développer l’emploi au Sénégal –Tekki Fii’’ financé à hauteur de 26 milliards de F CFA par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique. L’objectif de ce programme est d’œuvrer pour la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique.