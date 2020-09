Le programme ‘’She Means Business’’ a été lancé hier, au Sénégal, par Facebook. L'initiative, soutenue par la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der), vise à inspirer, selon un communiqué transmis à ‘’EnQuête’’, à ‘’autonomiser et former’’ les femmes entrepreneures à créer et développer leurs propres entreprises grâce aux outils digitaux.

‘’Autonomiser’’ et ‘’former’’ les femmes entrepreneures sénégalaises afin qu’elles puissent créer et développer leurs propres entreprises, grâce aux outils digitaux. C’est ce que veut Facebook, à travers le lancement de son programme ‘’She Means Business’’.

Lancé hier, il propose aux femmes chefs d’entreprise une formation en ligne gratuite axée sur l’acquisition de compétences numériques et commerciales utiles pour la gestion de leurs activités. Selon un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, la formation couvre également des domaines tels que la gestion des opérations, la gestion financière et le leadership, et sera assurée au Sénégal par Smart ecosystems for women (SEW), un acteur spécialisé dans l’accompagnement de l'entreprenariat féminin en Afrique.

“SEW accompagne des partenaires engagés auprès des femmes sur tout le continent. Nous sommes fières de déployer le programme #SheMeansBusiness de Facebook au Sénégal et sommes convaincues qu'il aura un vrai impact pour les femmes entrepreneures, car le digital est vital, avec la crise que nous vivons, pour renforcer la résilience des entreprises”, Indique la fondatrice de SEW, Seynabou Thiam.

La même source renseigne que le programme compte soutenir plus de 1 500 femmes à travers le Sénégal, d’ici la fin de l’année 2020, et leur permettre de constituer un réseau de femmes cheffes d'entreprise. Après le Nigeria et l’Afrique du Sud, le Sénégal sera le troisième pays, en Afrique subsaharienne, à bénéficier du programme, et le premier en Afrique francophone.

Il convient de noter que l'initiative de Facebook est lancée en pleine crise économique et sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, qui met à rude épreuve les petites entreprises en Afrique et dans le reste du monde. ‘’Les femmes entrepreneures du Sénégal font des choses étonnantes, rêvent en grand et créent des entreprises inspirantes. Les aider à faire mieux ne fera que favoriser la croissance de l'économie, surtout en cette période difficile de pandémie mondiale. Avec #SheMeansBusiness, nous voulons leur fournir les ressources nécessaires à la poursuite de leurs objectifs’’, renchérit la responsable affaires publiques de Facebook pour l'Afrique francophone.

Balkissa Idé-Siddo s’est ainsi réjouie de travailler avec des entreprises féminines à ‘’fort potentiel’’ dans les mois à venir, en leur permettant d'affiner leurs compétences. Ceci, afin qu'elles puissent exploiter pleinement la valeur de leurs plateformes en tant qu'outils de développement de leurs entreprises.

‘’Tout aussi important, nous voulons construire une communauté où les femmes entrepreneures peuvent partager leurs expériences et demander conseil à leurs pairs”, dit-elle.

MARIAMA DIEME