Une vingtaine de femmes ont reçu chacune 100 000 F CFA, dans le cadre d’un programme de financement à l’entrepreneuriat lancé samedi à Médina Baye (Kaolack) par l’association Jamiyatoul-Ansaarud-Din, selon le président de l’association Moukhamina Ibrahim Niass.

"Cette journée de solidarité de la Jamiyatoul-Ansaarud-Din consiste à donner des financements à des femmes et à des jeunes afin de les accompagner à accéder à l’autonomisation".

L’association ambitionne de financer, dans un premier temps, 1 000 femmes, des groupements féminins et des ‘’dahiras’’. ‘’Nous voulons contribuer au développement durable. Le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, après avoir accompli sa mission dans l’apprentissage et la vulgarisation du Coran, a maintenant pour priorité de contribuer à l’autonomisation des femmes à travers l’entrepreneuriat, la conception et la réalisation de projets", a fait savoir le président de l’association à l’APS.