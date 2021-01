Environnement  

L’état d’urgence assortie d’un couvre feu nocturne dans les régions de Dakar et Thiès porte une estocade à nos artistes qui s’apitoyaient déjà sur le sort et certains d’entre eux j’en suis sur attendent toujours leurs parts des 2,5 milliards d’aides et d’allocations de l’état pour toute la profession.