La 2e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar a condamné, hier, le douanier Nguirane Ndiaye et son épouse Ndèye Fatou Kane à deux ans de prison ferme. Le douanier est reconnu coupable du délit de faux et usage de faux. Les époux sont également reconnus coupables d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux et de complicité d’escroquerie.

Le couple a été jugé le 11 novembre dernier. Ils étaient attraits à la barre par les commerçants Serigne Mbacké Sylla, Khaly Diouf, Serigne Abdou Khadre Ndongo et Mouhamed El Hafedh Eljouri. Toutes ces personnes se plaignaient des agissements du couple qui passait des commandes de téléphones portables à coups de millions.

Après livraison de la marchandise, les tourtereaux servaient diverses excuses pour ne pas payer les fournisseurs. Pour mieux les appâter, les époux leur montraient des copies de bons de commande. Et mieux, Nguirane se présentait comme un colonel des douanes, en brandissant sa carte professionnelle, à titre de reconnaissance de dette. Le montant du préjudice causé aux fournisseurs s’élève à plus de 225 millions de francs CFA.