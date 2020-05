La Dic a mis la main sur M. Mboup, un présumé carambouilleur qui, à travers de nombreux subterfuges, a fait beaucoup de victimes qu’il a dépouillées de plus d’une trentaine de millions F CFA. Le prévenu et ses complices, activement recherchés, sont aussi dans le collimateur de la section de recherches.

La Division des investigations criminelles (Dic) a mis fin aux agissements de M. Mboup, en début de semaine. Il a été déféré au parquet de Dakar, hier, pour les délits d’escroquerie à la carambouille portant sur une trentaine de millions. Selon nos informations, depuis 2019, les services du commissaire Aliou Ba, patron de cette structure, ont reçu de nombreuses plaintes d’opérateurs économiques dénonçant les agissements d’un carambouilleur qui a utilisé une panoplie de subterfuges pour les dépouiller.

En effet, selon nos informations, le sieur Mboup préparait et exécutait ses coups avec l’aide de nombreux complices. Ils avaient une prédilection pour les grands commerçants établis à Dakar, qui s’activaient dans les produits alimentaires ou les automobiles.

Une fois qu’ils avaient repéré un, les complices allaient le voir pour lui dire qu’ils connaissent une personne intéressée par sa marchandise. Les membres de la bande laissaient entendre à la cible que leur patron allait lui rendre visite. Rendez-vous fixé, M. Mboup entrait en scène. Après avoir marchandé avec la cible, il donnait une avance en liquide ou un chèque pour gagner sa confiance. Ensuite, il promettait le paiement du reliquat une fois la marchandise écoulée.

Seulement, après avoir obtenu la marchandise, il coupait tout contact avec ses proies et disparaissait dans la nature. Lorsque le commerçant se rendait à la banque pour retirer le chèque, on lui révélait que le compte est sans provision. Pendant ce temps, la bande se rendait dans le marché noir de Dakar et Touba pour brader le butin et s’en tirer, malgré tout, avec de grands bénéfices.

Après plusieurs recoupements, des investigations et filatures, les enquêteurs sont parvenus à le localiser. Ensuite, ils lui ont tendu un piège et l’ont interpellé, en début de semaine dernière. Selon toujours nos sources, durant l’enquête, 5 victimes ont été auditionnées. Ils ont fait état d’un préjudice estimé à plus de 30 millions F CFA. L’une des victimes a confié que le présumé escroc s’est présenté à lui comme le frère de l’homme d’affaires Serigne Mboup pour mieux le ferrer.

La bande fait l’objet de recherche de la part de la section de recherches de Colobane

Lors de son audition, M. Mboup a tout reconnu. Toutefois, il n’a pas voulu donner d’informations précises sur ses complices B. S. Gaye, S. Faye et S. F. Bousso qui sont activement recherchés. Concernant les chèques sans provision qu’il donnait à ses proies, il a laissé entendre qu’ils n’étaient pas destinés à être retirés, mais c’était une garantie. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’a pas payé les reliquats, il a tenté de se défendre, en soutenant que ses magasins ont été fermés par le ministère du Commerce. Concernant les voitures, il n’a pas fourni de réponse aux questions posées par les enquêteurs.

Toujours dans le cadre de cette enquête qui a duré plusieurs jours, à cause de sa complexité, le domicile du présumé carambouilleur a fait l’objet de perquisition. Il a été découvert, par les enquêteurs, des cachets, des blocs de chéquiers et de factures, des documents de voyage et divers autres papiers. Il a laissé entendre les utiliser dans le cadre de son commerce.

En outre, les archives judiciaires révèlent que M. Mboup et ses trois acolytes sont également recherchés par les gendarmes de la Section de recherches de Colobane pour des faits similaires.

CHEIKH THIAM