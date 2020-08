Domiciliée à la Médina, Ndèye Ndella Guirane Diouf, âgée de 39 ans et employée comme caissière au Crédit mutuel du Sénégal, a comparu devant le tribunal correctionnel, pour avoir détourné plus de 60 millions.

Ex-subalterne d’Aby Ndiaye qui était cheffe d’agence du Crédit mutuel du Sénégal (CMS) de Sahm, Ndèye Ndella Guirane Diouf est tombée pour les mêmes faits d’escroquerie. Cette dernière a été arrêtée un mois après son ex-patronne. La première nommée avait été arrêtée le 22 janvier 2019 et inculpée pour escroquerie au sein du CMS, portant sur une soixantaine de millions. Elle avait reconnu les faits et avait plaidé avoir eu des moments de faiblesse.

Au final, Aby Ndiaye a été condamnée par le tribunal correctionnel à 2 ans de prison ferme et devait reverser 60 millions à la partie civile. Elle purge encore sa peine.

Son amie Ndella Nguirane Diouf n’a pas appris de cette expérience. Elle est tombée, elle également. Il lui est reproché les délits d’escroquerie portant sur des deniers publics et de blanchiment de capitaux dont le préjudice est estimé à plus d’une soixantaine de millions. Elle s’était adjugé des prérogatives qui n’étaient pas les siennes. Elle s’aventurait à faire des prélèvements d’espèces jusqu’à plus de 40 millions. Ndella a été démasquée lors de l’inspection de la caisse de Sahm.

Entendus sur les faits, elle les a partiellement reconnus à l’enquête. Elle a soutenu avoir fait des retraits à hauteur de 28 millions 800 mille 281 francs CFA, qu’elle envoyait à différentes personnes, dans le cadre d’un marché de concombres de mer. La mise en cause a confessé que ces versements ont été effectués pour des noms qui lui ont été communiqués par son partenaire camerounais en affaire qu’elle a connu sur Facebook, Antoine Baumien.

Pour le reste de l’argent, elle a prétexté l’avoir prêté à Aby Ndiaye, ex-gérante de la caisse du CMS de Sahm.

En plus de cela, un autre déficit de plus de 22 millions a été remarqué par le représentant du CMS, Momar Dieng, après son arrestation. Il a expliqué que la mise en cause agissait en toute complicité avec Aby Ndiaye, pour se servir directement dans le coffre de la caisse. Et pour camoufler ce vide, il a expliqué que la caissière puisait dans le compte de certains clients comme celui d’Abdou Sarr et de l’Afi/UE.

Devant la barre du tribunal correctionnel, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a plaidé avoir été victime de sorcellerie.

Le parquet a requis une peine de 5 ans à son égard, là où la défense a plaidé une disqualification en vol et sollicité la clémence. La partie civile a réclamé 70 millions pour causes et préjudices. L’affaire est mise en délibéré pour le 10 septembre prochain.

Fama Tall