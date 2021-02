Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, Moussa Kaïré alias ‘’Moustapha Fall’’, à 2 ans de prison dont 3 mois ferme. L’homme a escroqué Aminata Ndongo, une entrepreneuse établie à Kidira, qui voulait se rendre au Canada.

Attirée par l’Eldorado canadien, Aminata Ndongo s’est fait gruger la somme d’un million 300 mille francs CFA. Basée à Kidira, cette transformatrice agricole avait contacté Phoenix Voyage Group qui appartiendrait au nommé Moustapha Fall, pour concrétiser son rêve.

En effet, elle a vu dans une annonce sur Facebook que ce groupe était spécialisé dans la recherche de visas. Après avoir contacté ce dernier via Whatsapp, la dame Ndongo verse d’abord la somme de 300 mille francs CFA pour les besoins de la constitution d’un dossier. Deux mois plus tard, elle débourse 1 million de francs CFA pour son billet d’avion. Malheureusement, son rêve s’est vite transformé en désillusion, quand la date de son voyage qui était prévu le 25 décembre 2020 a été repoussée. Aminata Ndongo a commencé à avoir des doutes sur la fiabilité des démarcheurs qu’elle avait contactés. Elle a ainsi mené une enquête minutieuse pour en avoir le cœur net sur cette affaire.

Au fur et à mesure que ses recherches se poursuivaient, Aminata tombait de surprise en surprise. D’abord, elle découvre que l’agence n’était plus à l’adresse qu’elle avait donnée dans l’annonce. Plus grave, le gardien lui apprend que ni Moustapha Fall ni M. Seck, nom du supposé collaborateur de celui-ci, n'ont jamais eu de bureau à cet endroit.

Déterminée à mettre la main sur l’homme qui l’a escroqué, Aminata Ndongo, avec le concours de la bailleresse et des deux dames qui ont travaillé comme secrétaires pour l’agence, parvient à ses fins. En effet, grâce à ses recherches qui ne sont pas restées vaines, elle s’est retrouvée à Thiès, où elle a pu dénicher Moustapha Fall qui s’appelle en réalité Moussa Kaïré.

Ce dernier, malgré ses dénégations systématiques à l’enquête, a été formellement reconnu par les trois dames qui ont aidé Aminata Ndongo à le retrouver.

Selon la bailleresse qui a été entendue hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar à titre de témoin, elle a loué au prévenu des bureaux en face de l’université Dakar-Bourguiba. A l’en croire, celui-ci s’est présenté sous le nom d’Amadou Fall. ‘’Il m’avait dit qu’il était mandaté par son frère qui vit en Europe et qu’ils sont dans l’immobilier’’, a-t-elle témoigné. Poursuivant, elle souligne avoir vu Aminata Ndongo verser 1 million à Mme Ba, Secrétaire de l’agence à l’époque. En outre, cette dernière, qui a démissionné deux semaines après la remise, n’a pas été retrouvée au cours de cette procédure. ‘’Mon travail consistait à recevoir les appels et les dossiers de candidatures. Je n’ai jamais vu M. Fall. On se parlait uniquement au téléphone. Un jour, mon patron m’a appelé pour me dire que quelqu’un allait me remettre des documents par un coursier. Ce jour-là, c’est le prévenu ici présent qui m’a donné le colis. Je le reconnais formellement. Il s’est avéré que c’est lui M. Fall’’, renchérit Mme Sarr, elle aussi ex-secrétaire de l’agence.

Accablé par les témoins et la partie civile Aminata Ndongo, Moussa Kaïré a contesté avec ferveur toutes leurs allégations. A l’en croire, il n’a jamais vu ces dames qui le pointent du doigt comme étant l’escroc. ‘’Je n’avais pas mis les pieds à Dakar depuis le 20 décembre 2020. Je travaille avec Phœnix Consulting Group qui fait des publicités sur ma page. Je peux lui offrir 8 million de francs CFA, mais j’ai tenu que l’affaire aille jusqu’au bout pour que la vérité éclate’’, dit-il.

De l’avis de la représentante du ministère public, la culpabilité du prévenu Moussa Kaïré ne souffre d’aucun doute. Elle a ainsi requis 2 ans d’emprisonnement ferme contre le prévenu.

‘’Dans ce dossier, si vous n’avez pas une once de doute, alors ne faites pas preuve de clémence pour mon client’’, a affirmé d’emblée Me Souleymane Soumaré. L’avocat de Moussa Kaïré a demandé au tribunal de ne pas se fier aux déclarations des témoins qui sont consignées dans le procès-verbal d’enquête. D’après lui, les enquêteurs n’ont pas déterminé que Moussa Kaïré est Moustapha Fall. Il a demandé la relaxe de son client au bénéfice du doute. Demande que s’est approprié son confrère Me Fodé Ndiaye qui trouve que dans ce dossier, il n’y a rien qui puisse déboucher sur une condamnation.

Au terme des plaidoiries, le tribunal a reconnu Moussa Kaïré coupable du délit d’escroquerie. Il a écopé d’une peine de 2 ans dont 3 mois ferme. Il est également contraint d’allouer à la partie civile Aminata Ndongo la somme de 1 million 300 mille francs CFA.