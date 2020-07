Ousmane Kane alias ‘’Oumar Sylla’’ jetait un sort à ses victimes pour les déposséder de leurs biens. Il a comparu hier devant le tribunal des flagrants délits et écopé d’un an ferme.

Sans domicile fixe et sans emploi aucun, Ousmane Kane dit ‘’Oumar Sylla’’ avait une façon diabolique de dépouiller ses victimes. Il demandait de l’eau pour se désaltérer et ensuite proposait de bénir ses bienfaiteurs. En réalité, il les envoûtait. La soixantaine, père de 11 enfants dont un élément des sapeurs-pompiers, le charlatan a fait plusieurs victimes et neuf d’entre elles se sont manifestées. Elles ont, dans l’ensemble, été dépouillées de leurs bijoux ou d’argent liquide. Elles lui reprochent d’avoir usé de magie. Après ses forfaits, Ousmane Kane écoulait ses butins, à trois fois rien, chez certains bijoutiers dont Pape Thiam, Alassane Ba, Djiby Mbow, Djiby Lam, Alpha Sow et Siradji Sow. Tous inculpés pour recel.

Hier, devant le tribunal des flagrants délits, seule la dame Aby Ndiaye a comparu et a narré comment elle s’est fait avoir par le charlatan. ‘’Je l’ai croisé aux Parcelles-Assainies et quelques jours après au marché Petersen. C’était le 7 mars dernier. Il m’a demandé de l’amener chez moi et je n’ai pas pu lui dire non. Une fois dans ma chambre, il a fait apparaitre un grand serpent noir, a suspendu mon téléphone en l’air, avant de le faire disparaitre et m’a sommée de sortir l’argent que je gardais. Je me suis exécutée. Il l’a pris de mes mains puis s’en est allé. Il est revenu le lendemain pour me remettre l’argent dans la totalité, à savoir 1 million 750 mille 75 francs’’, a-t-elle expliqué.

Mais le prévenu, sûr de lui, avec un air hautain, a pris la parole sans qu’on l’y autorise. Sans conseil pour le défendre, il a reconnu partiellement les accusations portées contre sa personne. ‘’Je reconnais certains propos que cette dame me prête, mais on m’accuse à tort. Toutes ces personnes ont entendu parler de mon arrestation et veulent en profiter’’, s’est-il défendu. Avant d’ajouter : ‘’En 2015, j’ai été incarcéré pendant 3 mois pour charlatanisme. Depuis lors, j’ai arrêté ces pratiques.’’ Le prévenu s’est même présenté comme une victime dans cette affaire, déclarant avoir été malmené, déshabillé, filmé pour ensuite être jeté en prison. Le mis en cause a ajouté qu’on le prenait pour un fou, mais qu’il a juste gardé le silence et observé les Sénégalais qui ‘’parlent beaucoup’’.

Mais ses déclarations ont été démenties par ses coprévenus qui ont, dans l’ensemble, reconnu lui avoir acheté de l’or ou aidé à l’écouler. Djiby Mbow a soutenu qu’Ousmane s’est présenté à lui comme un Gambien. Il était royalement habillé. De ce fait, il n’a pas eu de soupçon sur l’origine frauduleuse des bijoux.

Selon Pape Thiam, le charlatan s’est rapproché de lui juste pour peser l’or qu’il avait sur lui. Alassane Ba a, lui, reconnu avoir acheté un gramme d’or. Alpha Ba, technicien de surface à l’hôtel Fouta, a confirmé l’avoir aidé à écouler son or. Il a ajouté qu’Ousmane y logeait très souvent.

Compte tenu de tout cela, le parquet a estimé qu’Ousmane Kane était bien capable d’avoir fait ce dont on l’accuse. Les conseils des receleurs ont plaidé, pour certains, une application bienveillante de la loi. Les autres, la relaxe pure et simple, puisque, plaident-ils, leurs clients ont été dupés par la magie.

Au final, Pape Thiam, Alpha Sow et Siradji Sow ont été relaxés. Par contre, Djiby Mbow, Djiby Lam et Alassane Ba, reconnus coupables de recel, ont été condamnés à 6 mois avec sursis. Par contre, Ousmane Kane a écopé d’un an ferme et devra reverser la somme d’1 million 750 mille 75 francs à Aby Ndiaye. Les intérêts des autres parties civiles leur sont réservés.

FAMA TALL