La commerçante Aminata Fall est revenue à la barre pour la neuvième fois. Neuf plaignants lui réclament 170 millions F CFA, dans une procédure pour escroquerie.

Habituée des faits, Aminata Fall est bien connue des archives du tribunal et a comparu pour la nième fois devant le tribunal des flagrants délits. Le représentant du parquet a d’ailleurs requis, hier, une peine ferme de 5 ans à son encontre. Sa plus récente comparution était au mois de mars dernier, portant sur une affaire d’escroquerie. Elle avait un contentieux avec une ancienne camarade de classe à l’école primaire, à qui elle avait fait part d’un marché de matériel d’imprimerie qu’elle disait avoir gagné. Ainsi, elle l’avait sollicitée pour un prêt de 6 millions pour mettre sur pied son projet. Sa copine, qui n’avait que 2 millions en liquide, lui avait remis la somme ainsi que ses bijoux en or d’une valeur de 4 millions.

Elle a été trainée en justice et, au final, renvoyée des fins de la poursuite. Mais Aminata devait reverser à son amie le montant de 14 millions pour le préjudice causé.

Comme si cela ne suffisait pas, elle s’est mise à dos, cette fois, 9 personnes dans une nouvelle procédure. La dame Fall les a convaincus qu’elle avait gagné un marché auprès du ministère de l’Education nationale et leur a pris des masques et des thermoflashs. Le préjudice total est estimé à plus de 170 millions F CFA.

À la barre du tribunal des flagrants délits, Aminata Fall, âgée de 54 ans et domiciliée au Point E, a reconnu devoir de l’argent aux différentes parties civiles, mais a écarté l’escroquerie. Elle a plaidé avoir placé la marchandise, mais qu’elle tarde juste à être payée pour désintéresser ses créanciers.

Ainsi, ses conseils ont plaidé la relaxe pure et simple. Maitre Souleymane Soumaré a évoqué sa tumeur et soutenu qu’une peine de 5 ans de prison était très ‘’sévère’’. Maitre Abdou Dialy Kane a, lui, demandé au tribunal de ne pas suivre le parquet dans sa ’’volonté de vengeance’’. Maitre Kane a également souligné que c’était une affaire commerciale.

Contrairement à la partie adverse qui s’est sentie dupée par cette bonne dame, Salif Hann a expliqué lui avoir remis des masques d’une valeur de 9 millions et n’a reçu que 2 millions. Il a ajouté avoir eu une confiance aveugle à l’égard de cette dame qui l’a assuré avoir gagné un marché avec le ministère de l’Education nationale. Le même stratagème a été employé avec Ousseynou Cissé qui lui a remis des boites de masques d’une valeur de 4 millions. A Mouhamadou Bara Mbaye, elle a pris des masques d’une valeur de 25 millions et plus de 1 000 thermoflashs. Abdoulaye Diop lui a remis des masques pour plus de 15 millions. A la dame Paulette Djité Diouf, elle doit 24 millions. Abdou Diakhaté a, lui, remis 2 000 boites de masques. Mayoubou Sakho a déclaré lui avoir prêté 750 mille, mais Aminata a contesté le montant du prêt. Et enfin, elle a reçu de Huan, un Chinois, 563 mille en masques et 977 thermosflashs pour la bagatelle de 83 millions F CFA.

Le parquet, qui trouve qu’il vaudrait mieux mettre Aminata Fall hors d’état de nuire, a requis 5 ans de prison ferme. ‘’Elle a fait s’écrouler des entreprises’’, a-t-il martelé.

Au final, Aminata en saura plus sur son sort, le 31 août prochain.

Fama Tal