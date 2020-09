Diab Seck alias ‘’Diantal Mara’’, a comparu hier, devant le tribunal des flagrants délits. Il a été reconnu coupable du chef d’escroquerie. Un séjour carcéral de 3 mois lui a été décerné.

Pour la deuxième fois, Diab Seck alias ‘’Diantal Mara’’ a comparu devant le tribunal des flagrants délits. Il a, une nouvelle fois, été condamné pour le chef d’escroquerie. Il se dit marabout des célébrités, est souvent invité sur des chaines Youtube et a fait un passage sur une télévision privée. D’ailleurs, c’est à partir de là que la dame Aby Diouf, vivant aux Etats-Unis, a pris contact avec lui, pour la confection d’une bague magique à 5 millions. La somme devait lui être restituée, après le rituel qui ne devait durer que 30 minutes et ladite bague devait rendre Aby richissime et à l’abri de tout besoin d’argent.

Ainsi, Aby lui a avancé des montants, puis a mandaté son frère qui est allé le rencontrer pour lui remettre les 3 millions 600 mille restants. Une fois chez le marabout et le rituel entamé, il lui a dit de s’asseoir sur le lit et d’y rester immobile, sans quoi, il allait tout faire capoter.

‘’Ce n’est que des heures après, immobile et voyant Diantal Mara et une dame qui se faisait passer pour sa femme sortir de la pièce, que j’ai senti que c’était une duperie. Par réflexe, j’ai regardé sous le lit et j’y ai trouvé un papier où était inscrit le nom de ma sœur. Mes doutes étaient confirmés. Elle a été maraboutée’’, a expliqué le frère d’Aby, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits.

L’avocate de la partie civile, Me Anta Mbaye, a réclamé 8 millions pour le préjudice et a déploré l’absence de S. Tall qui se faisait passer pour la femme du prévenu.

Mais Diantal Mara s’est défendu et a soutenu qu’Aby a toujours eu des résultats satisfaisants, c’est pourquoi leur relation dure depuis 2018. Le prévenu a ajouté que le rituel ne devait pas durer 30 minutes, mais plutôt de 3 jours. ‘’Elle était juste pressée. Elle aurait dû me laisser finir le travail’’, a argué Diantal Mara qui a soutenu devoir à la partie civile 3 millions 600 et non 5 millions.

La représentante du parquet, trouvant que l’escroquerie est établie, a requis 1 an ferme. Par contre, Me Baba Diop de la défense a plaidé l’abus de confiance et une application bienveillante de la loi.

Au final, Diab Seck alias ‘’Diantal Mara’’, a été condamné à 3 mois ferme de prison et devra reverser 4 millions à la partie civile.

Fama Tall