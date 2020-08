À peine élargi, Mame Mor Coumba Kane a, de nouveau, comparu devant le tribunal des flagrants délits. Il retourne en prison, pour avoir grugé Chen He et Algassoum Diallo. Le préjudice total est estimé à 13 millions 900.

Mame Mor Coumba Kane ne se fatigue pas de valser entre la cave, le tribunal et la prison. Entre janvier et novembre 2019, il a émis 35 chèques sans provision qui lui ont valu d’être arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic). Ensuite, il a escroqué la société Jumbo. Ce qui lui a valu une condamnation de 2 mois de prison. Elargi à quelques semaines de la Tabaski, Mame Mor s’est remis en selle et a trouvé de nouveaux pigeons. Il s’agit de Chen He, le directeur de la société Homepro SN Limited, à qui Mame Mor a pris des couches pour bébé d’une valeur de 5 millions 500 mille, pour ensuite lui remettre un chèque sans provision.

A Algassoum Diallo, il a pris du lait sucré et des boites de conserve de corned-beef d’un montant de 17 millions 400 mille. Au dernier nommé, il avait pris le soin de faire une avance 9 millions.

Hier, devant le tribunal des flagrants délits, les parties civiles ont, à tour de rôle, expliqué comment ils se sont fait avoir. Chen He a raconté que Mor lui a remis un chèque. Après la livraison, son comptable lui a annoncé que le chèque a été rejeté. Le directeur a réclamé, par la voix de son avocat, 10 millions pour le préjudice causé. Algassoum Diallo a expliqué que Mor avait toute sa confiance, puisqu’il l’avait amené jusqu’à son magasin sis à Mbao. Du moins, c’est ce qu’il lui a fait croire. Ce dernier a réclamé son reliquat de 8 millions 400 mille.

Vint le tour du prévenu qui a réfuté les charges et plaidé que le retard de remboursement de ses créanciers est dû à son incarcération. Pour répondre des 35 chèques sans provision évoqués par le parquet, Mame Mor soutient que son compte est tout le temps bien garni et que c’est juste une défaillance du système bancaire. Son conseil a plaidé une peine raisonnable, là où le parquet a requis une peine de 2 ans dont 6 mois ferme.

Après délibéré, Mame Mor a été reconnu coupable du délit d’escroquerie et condamné à une peine de 2 ans dont 3 mois ferme. Il devra également reverser les sommes de 8 millions 400 à Algassoum et 7 millions au Chen He.

Fama Tall