L’adjudant Ousmane Sarr a comparu, ce lundi 3 février, devant le tribunal des flagrants délits, pour escroquerie au préjudice de Babacar Diop, Aldjouma Ndiaye, Ousmane Lo et Ousmane Sène. Les dommages s’élèvent à plus de 4 millions.

Habitué des faits, Ousmane Sarr, en service à la légion de sécurité protection, et à deux ans de la retraite, n'en est pas à sa première condamnation. En 2011, il avait été condamné à une peine ferme de 6 mois, avant de bénéficier d’une grâce présidentielle.

En fait, Ousmane avait été détaché au port, pour assurer la sécurité de la commission de ventes aux enchères des véhicules saisis par la douane. Mais il faisait croire qu’il faisait partie de cette commission, pour berner ses victimes à qui il avait assuré qu'il pouvait leur vendre des véhicules qui valaient au moins 7 millions sur le marché, à un montant dérisoire d’1 million 500. Il a fait plusieurs victimes dont ses frères d’armes et un certain Bakary qui avait passé une commande de 7 véhicules 4x4 de marque Toyota Prado et 3 scooters pour un montant de 9 millions 500, sans compter ceux qui ne se sont pas encore manifestés.

Cela ne lui a pas servi de leçon, puisqu'en 2017, il a récidivé. L’adjudant est allé plus loin, en inscrivant les noms de ses victimes sur une liste et en leur faisant croire qu'il va les faire passer pour des gendarmes, pour qu'ils puissent bénéficier des mêmes avantages que les pandores. Pis, il est allé jusqu'à les amener à la caserne Samba Diéry Diallo et leur a fait visiter un parking où étaient garés quelques véhicules pour leur faire croire qu'ils étaient déjà acquis.

C’est dans ces entrefaites que les sieurs Babacar Diop, Aldjouma Ndiaye, Ousmane Lo et Ousmane Sène ont versé, respectivement, au prévenu les montants de 2 millions 315 mille, 600 mille, 500 mille et 600 mille. Mais depuis le versement de ces sommes, ils n’ont pu entrer en possession des véhicules. Une plainte a été déposée. Le gendarme a avancé un montant sans restituer le reste.

Par la suite, il a été envoyé en mission onusienne par ses supérieurs qui, selon lui, ont voulu lui permettre de payer ses dettes. À son retour, il a été affecté à la légion sécurité protection. Mais les parties civiles n'ont toujours pas été payées. C'est ainsi qu'il a été arrêté.

Entendu devant le tribunal des flagrants délits, il a reconnu les charges qui pèsent contre lui. Le tribunal a statué sur son sort hier et l’a condamné à 6 mois de prison ferme. Il est aussi contraint à payer aux parties civiles les montants versés.

Fama Tall