À peine débarqué au Sénégal, l'émigré Abdoulaye Diallo, établi à Koussanar, a fait la connaissance de Mamadou Diaby, originaire du Mali, charlatan à ses heures perdues et récidiviste, pour avoir été condamné à 1 an d'emprisonnement ferme pour escroquerie. Au lieu de s'amender, il a fait savoir à l'émigré qu'il pourrait multiplier sa fortune. Naïf, ce dernier a pris rendez-vous avec le charlatan.

Lorsqu’il s’est présenté, le marabout lui a réclamé 100 mille francs et un bélier. Sur le champ, il a sorti l’argent, puis apporté le bélier. Le charlatan lui a dit de revenir. Le lendemain, de nouveau, par un tour de passe-passe, Mamadou Diaby lui a présenté un paquet d'argent qu'il a soi-disant multiplié. Visiblement tombé dans le piège tendu par le charlatan, l'émigré n'en est pas revenu, à la vue de tout cet argent. Il s’est mis à vouloir plus. Cette fois-ci, le charlatan a demandé la somme de 1million, avec la garantie de gagner beaucoup plus.

N'ayant pas cette somme en main, l'émigré s'est empressé d'aller faire un prêt à la banque. Puis, il est retourné voir le charlatan, qui lui a remis une valise, avec comme instruction de ne l’ouvrir qu'une fois dans sa chambre. Chez lui, il s’est enfermé à double tour, avant d’ouvrir la valise.

Devant le spectacle qui s'offrait à lui, il a manqué de s'évanouir. En lieu et place des billets de banque promis, il y avait des coupures de journaux, des cordes et autres objets insignifiants. Les larmes aux yeux et le cœur meurtri, l'émigré est allé déposer une plainte à la gendarmerie. L'enquête a permis aux pandores de mettre la main sur l'escroc-charlatan qui a été déféré au parquet, au terme de sa garde-à-vue, puis placé sous mandat de dépôt.

Il attend actuellement à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Tambacounda, le sort que lui réserve le tribunal, étant récidiviste.

Boubacar Agna CAMARA