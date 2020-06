En février dernier, Iker Casillas annonçait officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de la Fédération espagnole de football, mais celle-ci n'aura pas résisté à la pandémie de coronavirus. Dans le contexte actuel, l'ancien gardien du Real Madrid a préféré se retirer, sans écarter la possibilité de se représenter à nouveau lorsque les conditions le permettront.

"Je prends cette décision en raison de l’exceptionnelle situation sociale, économique et sanitaire dans laquelle se trouve notre pays, et qui fait que les élections passent au second plan. Je crois que c'est le moment de fédérer, et non de diviser, parce que le football et la société en ont besoin, a déclaré Casillas sur Twitter, avant de donner rendez-vous aux prochaines élections. La porte ne se ferme pas définitivement.

J’aimerais un processus électoral juste, transparent et réellement participatif, cherchant le meilleur pour le football espagnol. Aujourd’hui, les conditions ne le permettent pas, j'espère que les prochaines élections le permettront, que ce soit avec moi ou d'autres candidats."