La cuvée 2019 est un très grand cru dans la carrière de Karim Benzema. Pour se remémorer quelques moments forts de son année, FF.fr vous propose une rétrospective de A à Z.

A comme Altruiste

S'il y a bien un aspect de son jeu qui le caractérise, c'est son aptitude à faire jouer les autres. Benzema n'est pas un simple finisseur, c'est aussi un excellent passeur. En témoigne sa relation privilégiée avec Cristiano Ronaldo qui a longtemps porté le Real en attaque. Le Français a d'ailleurs rejoint le Portugais en tête du classement des meilleurs passeurs du Real avec 131 caviars chacun.

B comme Ballon d'Or France Football 2019

Troisième joueur comptant le plus de nominations dans l'histoire du trophée (9), derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Karim Benzema a terminé à la 26e place du Ballon d'Or France Football 2019. A égalité avec le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum. Son meilleur classement remonte à 2014, et une 16e place.

C comme Clash

Le 16 novembre, Noël Le Graët s'est exprimé sur l'absence de Benzema en équipe de France, alors qu'il enchaîne les buts avec son club et que Giroud ne joue presque plus avec Chelsea. Le président de la FFF déclare que pour l'ancien de l'OL, «l'aventure France est terminée». Le Madrilène, vexé, fait savoir qu'il n'a pas encore annoncé sa retraite internationale, et qu'il envisage même de jouer pour l'Algérie...

D comme comme Di Stefano

Karim Benzema est devenu cette année le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions, avec 52 buts marqués. Il devance la légende Di Stefano (49 buts), et les 66 buts de Raul semblent désormais atteignables avant sa fin de carrière. Au contraire des 103 buts de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire des Merengue en Ligue des champions.

E comme Étranger

En marquant contre Leganes (5-0) lors de la 11e journée de Liga, l'ancien Lyonnais a dépassé le nombre de buts inscrits toutes compétitions confondues par Thierry Henry avec Arsenal (228). Avec 238 buts, il est désormais le Français à avoir le plus marqué dans un Championnat étranger.

F comme Français

En foulant la pelouse du Parc des Princes le 18 septembre dernier, Karim Benzema est devenu le joueur français ayant le plus d'apparitions en Ligue des champions. Contre le PSG, il avait ainsi célébré son 113e match en C1. Ce record était précédemment détenu par Thierry Henry. A l'issue de la phase de groupes, Benzema compte désormais 118 apparitions.

G comme Goleador

Avec douze réalisations sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais et 52 avec le Real Madrid, Karim Benzema fait tout simplement partie des cinq meilleurs buteurs de la Ligue des champions (64 buts). Il se classe derrière Cristiano Ronaldo (128), Lionel Messi (114), Raul (71), mais devant Robert Lewandowski (63), ou encore Ruud van Nistelrooy (56).

H comme Huit

Au cours de l'année civile, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a inscrit huit doublés, dont cinq en Liga. Ses proies : l'Espanyol Barcelone, le 27 janvier (4-2), Valladolid, le 13 mars (4-1), Eibar (2-1), le 6 avril (2-1), Levante, le 14 septembre (3-2), et encore Eibar, le 9 novembre (0-4). Un sur la pelouse de Girona, le 31 janvier (1-3) en Coupe du Roi, les deux autres en Ligue des champions, face à Galatasaray, le 6 novembre (6-0), et contre le Paris Saint-Germain, le 26 novembre (2-2).

I comme infatigable

En 2019, Benzema a disputé la bagatelle de 49 rencontres avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues. En tout et pour tout, il n'a été absent que quatre fois depuis le début de l'année : deux fois en Liga début mai pour une blessure à une cuisse, une fois en Coupe du Roi après sa fracture du doigt en janvier, et une fois cet automne, quand Zidane l'a mis au repos au coeur d'une semaine de trois matches de Championnat.

J comme Justice

Le 9 décembre, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du joueur dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena, qui date de 2015. Pour rappel, l'enquête avait à l'époque été invalidée, puis réhabilitée par la Cour d'appel et donc de nouveau confirmée cet hiver par la plus haute juridiction française. Un procès pourrait donc avoir lieu dans les prochains mois, même si le moral du numéro 9 ne semble pas entamé.

K comme Kabyle

Les deux parents de Karim Benzema sont algériens : son père est kabyle et sa mère est d'origine oranaise. Des racines qui ont été mises en avant lors de la déclaration de Noël Le Graët, début novembre (voir à la lettre C). Car depuis cet instant, nombreux sont ceux qui réclament la sélection de Benzema avec l'Algérie. Mais en l'état, les réglementations du football international l'interdisent formellement.

L comme longévité

Lors de la réception du Paris Saint-Germain, le 26 novembre (2-2), au Stade Santiago-Bernabéu, Karim Benzema a fêté sa centième titularisation en Ligue des champions. Une longévité qui lui a permis d'égaler le record de Patrice Evra pour un joueur français dans la compétition.

M comme Main

Le 13 janvier, Benzema se fracture l'auriculaire de la main droite face au Betis Séville. Deux semaines plus tard, alors qu'il est sur le point de se faire opérer, il inscrit un doublé face à l'Espanyol de Barcelone pour permettre aux siens de s'imposer (4-2). Il renonce alors à l'opération et décide de garder le pansement. Depuis, il enchaîne les buts. Superstition ?

N comme Nueve Agency

A bientôt 32 ans, il est plus près de la fin que du début de sa carrière. Le Madrilène anticipe donc cette fin et a profité de cette année pour assurer ses arrières. Très présent sur les réseaux sociaux avec des millions de followers, le Français a décidé de lancer sa propre agence de communication baptisée "Nueve Agency", le 7 juillet. Un projet dans le but de mettre en relation des footballeurs, des influenceurs ou encore des Youtubeurs avec des marques.

O comme Onzième

En septembre, KB9 a entamé sa onzième saison au Real. Qui aurait pu prévoir une telle longévité, lorsqu'il avait signé à tout juste 21 ans, en même temps que Kaka et Cristiano Ronaldo ? Mais malgré la concurrence de taille qu'il a dû surpasser durant toutes ces années (Raùl, Van Nistelrooy, Higuaín, Adebayor, Chicharito, Morata), le Français aura passé l'intégralité de la décennie à la pointe de l'attaque madrilène.

P comme Puskas

Autre record tombé, Karim Benzema est devenu le 6e buteur de l'histoire de la Casa Blanca en Liga, avec 157 buts. Grâce à son doublé à Eibar, il est passé devant la légende Ferenc Puskas au classement. Si le podium composé de CR7 (311 buts), Raul (228) et Di Stefano (216) semble hors d'atteinte, le 5e, Hugo Sanchez (164 unités) et le 4e, Santillana (186), sont eux à portée de fusil.

Q comme Quotidien

Le 16 mai, il est invité sur le plateau de Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC. Les deux hommes discutent de plusieurs sujets divers et variés, dont le titre de l'équipe de France au Mondial de Russie. Mais ce qui lui fera verser sa petite larme en direct, c'est un diaporama de photos de ses enfants, notamment de son petit dernier, Ibrahim. Tendresse paternelle, quand tu nous tiens...

R comme Ronaldo

La saison 2018-2019 marque un tournant dans sa carrière. Pour la première fois depuis son arrivée à Madrid, il va devoir évoluer sans Cristiano Ronaldo à ses côtés, parti pour la Juve. Et sans son partenaire d'attaque privilégié, il semble un peu perdu au début (seulement 10 buts entre août 2018 et janvier 2019), avant de redevenir le buteur insatiable qu'il a toujours été (il termine la saison avec 30 buts toutes compétitions confondues).

S comme Série

Entre le 31 mars et le 21 avril, soit cinq rencontres de Liga, Karim Benzema a inscrit l'intégralité des huit buts du Real Madrid en Championnat. Une série qu'aucun joueur du club n'avait réalisée auparavant.

T comme Trente-deux

Le 19 décembre, soit ce jeudi, Benzema fête ses 32 ans. Et comme l'attestent son énorme début de saison et tous les records qu'il a battus cette année, il est évident qu'il est en ce moment au top de sa forme. Il ne manque pas un match, il enfile les buts comme des perles et se détache incontestablement comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Il est loin le temps où un joueur était en pré-retraite passé la trentaine...

U comme Unanimité

Après de longues années où il a dû constamment prouver qu'il méritait sa place de titulaire, Benzema est depuis quelques saisons l'avant-centre inamovible du Real. Il est constamment encensé par ses partenaires, son entraîneur et bien sûr son président, et cette unanimité a été confirmée en fin de saison dernière, lorsque Zidane lui a confié le brassard de capitaine, alors que Ramos était blessé.

V comme Valence

C'est son dernier exploit en date. Ce dimanche sur la pelouse de Valence, Señor Benzema a littéralement sauvé les siens. Alors que les Valencians menaient 1-0 dans les dernières secondes du temps additionnel, Courtois est monté sur un corner, a vu sa tête être mal renvoyée par la défense, avant que le Français ne pousse le cuir dans les buts pour l'égalisation. Il rejoint ainsi Messi en tête des buteurs de Liga (12 buts) et permet au Real de rejoindre le Barça en tête du Championnat.

W comme Waouh

En cette fin de saison 2018-19, Benzema est en mode Benzegoal. Il est tout simplement en feu. Le 31 avril, il offre la victoire aux siens dans les dernières minutes d'un match indécis face à la modeste formation de Huesca. 89e minute, 2-2, les Madrilènes font le siège de la surface adverse et Marcelo décale son attaquant à 20 mètres du but. Le Français décoche alors un enroulé du droit qui finit sa course dans la lucarne. Golasso.

X comme XXL

En 2019, l'attaquant phare des Madrilènes a signé un seul triplé. C'était lors de la venue de l'Atlético Bilbao à Bernabeu, le 21 avril, pour une victoire 3-0 du Real Madrid. À ce moment de la saison, il était en feu : 8 buts en 5 matches de Liga et 13 réalisations sur les 13 derniers rendez-vous en Championnat. Du grand, du très grand Benzema.

Y comme Yaffa

Benzema est un grand féru de musique urbaine. Mais c'est surtout un grand ami du rappeur Booba, de son vrai nom Élie Yaffa. Les deux célébrités se soutiennent très souvent de manière publique, souvent à travers les réseaux sociaux. Cet été, un buzz avait été provoqué par un certain commentaire de Booba sur une photo de Benzema et Neymar postée sur Instagram...

Z comme Zidane

C'est le soutien numéro un de Karim Benzema. Que ce soit concernant son statut au Real Madrid qu'il a constamment solidifié, notamment en le nommant capitaine à plusieurs reprises, mais aussi à propos de son absence en équipe de France. Dès qu'il est interrogé sur le sujet, ZZ martèle que pour lui, son numéro 9 est sans hésitation le meilleur avant-centre du monde et l'un des meilleurs joueurs français.

