Si les études d’audience réalisées au mois d’octobre dernier par l’Institut sénégalais d’étude de l’opinion (Isop) placent la Rfm et la Tfm en tête des radios et télévisions les plus suivies du pays, elles révèlent une percée du groupe E-Media, lancé il y a à peine un an.

Lancé en septembre 2018, le groupe E-Média totalise un taux de notoriété de 81,4 %, un an après le démarrage de ses activités. Selon un communiqué dudit groupe transmis hier à ‘’EnQuête’’, E-Media doit cette précoce réputation à ses équipes, mais aussi et surtout à son positionnement stratégique, à ses innovations et à ses options éditoriales claires, opportunes et dépouillées.

Pour sa direction générale qui a signé la note, l’agrégation des résultats du sondage souligne à grands traits la révélation d’iRadio qui bénéficie de 83,9 % de taux de notoriété. La chaîne iTv, dont la grille se met en place, recueille un taux de notoriété de 42,3 %.

L’enquête a été menée dans les départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Thiès et Touba-Mbacké. Ces circonscriptions condensent près de la moitié de la population sénégalaise. ‘’Les résultats encourageants obtenus par le groupe E-Media, ouvrent des perspectives avec une réelle marge de progression, face à une concurrence installée de longue date’’, estiment Mamadou Ibra Kane et ses collaborateurs. Ils n’ont pas manqué de remercier leurs publics, leurs partenaires économiques, sociaux et institutionnels pour la confiance sans cesse renouvelée. Le top management du groupe encourage son personnel à poursuivre sa marche vers le leadership certifié.

Ces études réalisées par Moussa Diaw, consultant en études démographiques et socio-économiques, placent, en effet, la radio iRadio en 5e position avec 6,3 % d’audience derrière Walf Fm (7,9 %), Sud Fm (8,7 %), Zik Fm (27,9 %) et Rfm (38,6 %). En un an d’existence, elle se positionne devant Vibe Radio (5,5 %), Lamp Fall Fm (1,1 %) et les autres radios qui totalisent 2,9 % d’audience. Les études révèlent aussi que 51,8% des Sénégalais s’informent à travers la radio, 26,4 % via les réseaux sociaux, 12,2 % à partir des chaines télés sénégalaises, 7,0 % à partir des sites internet d'actualité, 1,7 % à travers les chaines de Tv étrangères, 0,8 % préférant s’informer dans les journaux, quotidiens et magazines sénégalais.

Dans le rapport préliminaire parcouru par ‘’EnQuête’’, il est indiqué que l’étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 957 personnes sélectionnées selon la méthode des quotas (sexe, groupe d’âge et catégorie d’agglomération). Etant donné qu’elle vise à collecter des données comparables au niveau départemental, chaque département est considéré comme une strate ou domaine à part. Il a donc été tiré dans chaque département un sous-échantillon de taille statistiquement suffisante pour produire des résultats comparables entre départements.

En plus des variables utilisées pour arrêter les quotas, l’étude a tenu compte du poids des différentes modalités dans la population (par exemple, pour la commune des Parcelles-Assainies, le nombre d’hommes à enquêter est proportionnel au poids des hommes dans la commune des Parcelles-Assainies). Ainsi, tout adulte âgé de 15 ans et plus, qui est membre de la structure visitée, est considéré comme éligible dans l’étude. Pour des raisons de représentativité, selon le niveau d’éducation ainsi que les variables utilisées pour arrêter les quotas, un redressement a été pratiqué sur les données collectées. Il s’agit d’accorder un coefficient de redressement à chaque individu qui sert de pondération aux réponses.

Selon le rapport préliminaire, les opérations de collecte se sont déroulées durant 5 jours. L’approche retenue a consisté à recourir à des enquêteurs vacataires recrutés et formés par le consultant pour la collecte des informations. La stratégie de collecte adoptée consistant à déployer d’abord toutes les équipes dans les départements de la région de Dakar (Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque). Ceci a permis de résoudre les premiers problèmes liés aux réglages des mécanismes des enquêteurs. La collecte a démarré le 11 octobre 2019 par la région de Dakar et s’est poursuivie dans les deux autres départements tirés (Thiès et Mbacké-Touba) dès le 14 octobre. Elle s’est achevée le 15 octobre 2019.

ASSANE MBAYE