Racine Carre Agency a fait une étude media, en avril dernier, dans Dakar et ses environs, sur l’audience d’animateurs radio et télé ainsi que des journalistes de ces deux supports. Un classement est fait à la suite de cette dernière et un top 10 établi.

Sur un échantillon de mille personnes habitant Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Pikine, 21,2 % disent suivre plus Pape Djibril Fall de la TFM. Pape Alé Niang vient en 2e position avec 9,2 % des votes. Mansour Diop de SenTv occupe la 3e place avec 8,2 % des voix, suivi de Mamadou Ibra Kâne d’iTv avec 7,6 %. La seule femme du top 10 est Faty Dieng de la TFM et elle est classée 5e avec 7,3 %. Pape Ngagne Ndiaye, Ahmeth Aidara, Mamadou Mouhameth Ndiaye, Alassane Samba Diop et Abdoulaye Bob forment l’autre quintet.

Pour les animateurs télé, Abba No stress de la TFM est le préféré des téléspectateurs, avec 19,3 %. Son collègue Pape Cheikh Diallo arrive en 2e position avec 17,3 % des voix et ensemble ils forment le trio avec Safia Diatta de la SenTv. Leur doyen Dj Boub’s arrive en 4e position avec 11,3 %, de Serigne Guèye avec 6 % des votes et de Pape Sidy Fall avec 5,7 %. X Side X, Père Mbaye Ngoné, Bécaye Mbaye et son fils Modou Mbaye arrivent en dernier.

Pour la radio, Mansour Diop de Zik FM est le plus écouté, avec 22,3 % des votes, suivi de son duettiste dans ‘’Teuss’’ Ahmeth Aidara avec 22,3 %. Mamadou Mouhameth Ndiaye de la RFM et ses collègues Babacar Fall et El Assane Guèye occupent les 3e, 4e et 5e places. Ils sont suivis de Simon Faye de Zik FM, Antoine Diouf et Alassane Samba Diop de iRadio. Maodo Faye de Sud FM et feu Mamadou Ndiaye Doss de Zik FM ferment le peloton.

Pour les animateurs, Cheikh Sarr est premier avec 14,9 % des voix, suivi de Dj Boub’s d’iRadio. Alima Ndione et Saliou Khoulé de Zik FM occupent les 3e et 4e places, suivis d’Abba No Stress de la RFM, de Serigne Guèye, de Dj Koloss de la RFM, de Pape Cheikh Diallo de King FM, de P-J de King FM et d’Ahmeth Aida de Zik FM. Les noms d’Ahmeth Aidara et de Serigne Guèye reviennent dans les classements des journalistes et animateurs.

Il est mentionné dans le document d’études que ‘’le grand public (en majorité) a du mal à distinguer journaliste et présentateur d’émission’’.