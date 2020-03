L’ancienne ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, salue les décisions prises par le chef de l’Etat qui vont contribuer à éviter d’arriver à un stade où les hôpitaux seront débordés, d’autant qu’il n’y a pas assez de respirateurs artificiels.

‘’Je trouve que le pays a un système de riposte d’épidémie efficace, parce que lorsque vous entendez parler de cas contacts, cas communautaires, cela veut dire qu’il y a des agents professionnels qui sont au ministère de la Santé, dans les régions, dans les centres d’opération d’urgence qui font le travail comme il se doit. Les agents ont une certaine expertise. Maintenant, on doit les laisser travailler. Le ministre a une équipe qui a une expérience reconnue’’.

C’est le sentiment de l’ancienne ministre de la Santé Eva Marie Coll Seck. Elle l’a dit hier sur la Télévision futurs médias (TFM).

Interpellée sur la disponibilité de respirateurs artificiels, essentiels dans le traitement de certains cas de coronavirus, l’ancienne ministre de la Santé souligne qu’il y a des choses à faire dans ce cadre. ‘’On n’en a pas suffisamment. C’est pour cela, lorsque j’étais à la tête du ministère de la Santé, on avait tout fait pour avoir des urgentistes bien formés. Mais je pense que l’on n’est pas à un stade où l’on doit dire que tout va bien. On doit renforcer ceux qui travaillent dans ce secteur. Et je sais que la pandémie est arrivée à un point où les pays vont revoir leur méthode. Même après la pandémie, des mesures vont permettre de renforcer le système de santé du Sénégal’’.

Car, poursuit Eva Marie Coll Seck, un système de santé efficace est essentiel pour un pays, dans la mesure où on ne sait pas si la pandémie va resurgir.

Elle considère qu’il est temps que tous les citoyens se donnent la main pour lutter ensemble contre cette pandémie. A chacun de jouer sa partition, à son niveau. ‘’Si on y parvient, on pourra lutter contre la Covid-19. Il faut qu’on cesse les rassemblements, les sorties inutiles. Avec les mesures prises par le chef de l’Etat Macky Sall, on a espoir que l’épidémie va disparaître. La population a une part de responsabilité énorme dans ce combat’’, déclare-t-elle.

Sur un autre registre, elle approuve l’établissement du Force-Covid-19 mis en place par l’Etat. ‘’Il faut que l’on en fasse une bonne gestion. Et le président de la République va travailler dans ce sens’’, dit-elle.

AIDA DIENE