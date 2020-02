Le ministre du Travail organise, depuis hier, un atelier de concertation de deux jours sur les principales doléances de 2019. Pour Samba Sy, même si toutes les revendications ne sont pas satisfaites, les syndicalistes ont néanmoins noté des acquis dans certains domaines. Le système de rémunération de la Fonction publique reste le nœud gordien.

Les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’enseignement supérieur sont au-devant de la scène. Les syndicalistes qui évoluent dans ces secteurs sont constamment au front, avec leurs lots de doléances. En atteste le nouveau préavis de grève déposé par le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) depuis le 1er février dernier, pour non-respect des textes et l’orientation des nouveaux bacheliers.

Ainsi, le représentant des travailleurs à l’atelier de concertation sur l’évaluation des cahiers de doléances de 2019, pense, à ce sujet, qu’il serait judicieux, pour le gouvernement, de faire des efforts allant dans le sens de satisfaire les engagements pris en ce qui concerne le système de rémunération de l’ensemble des agents de la Fonction publique, afin d’atteindre les résultats escomptés. ‘’Au plus haut niveau de la hiérarchie, c’est le président de la République qui doit donner une réponse concrète à cette demande des travailleurs de la Fonction publique. C’est là où nous attendons le gouvernement’’, renseigne Pape Birahima Diallo.

Le syndicaliste rappelle, à cet effet, les accords qui n’ont pas été matérialisés dans le secteur de la santé et le bouillonnement noté dans l’éducation avec les dépôts de préavis de grève liés, à ses yeux, à la gestion des carrières. ‘’A ce niveau, nous attendons que le gouvernement puisse un peu accélérer la cadence pour résorber ce gap extrêmement important. Si on arrive à matérialiser ces accords signés entre gouvernement et syndicats du secteur de la Fonction publique, d’une manière générale, on aura avancé d’un pas important dans le sens d’aller vers un climat social apaisé’’, promet M. Diallo.

Face à ces conditions posées par les travailleurs, l’Etat tente de rassurer. Pour le ministre de tutelle, il s’agira de mettre sur la table les revendications et les réponses, de conjuguer les forces pour voir ce qu’il y a de mieux pour le Sénégal, que l’on soit patronat, travailleurs ou membres du gouvernement. ‘’Nous devons nous attendre à ce que les doléances qui ont reçu des réponses soient appliquées et nous allons y veiller et y travailler. Pour ce qui est du relèvement des salaires, je crois que l’effectivité se constate de manière concrète de la part de beaucoup de travailleurs. Pour le reste, c’est ensemble que nous allons évaluer progressivement’’, poursuit le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.

Pour Samba Sy, l’Etat s’est jusque-là acquitté de l’essentiel de ses engagements avec les enseignants, relatifs, entre autres, à l’indemnité de logement. ‘’Si vous prenez le détail des accords avec les enseignants, nous sommes en train de tout faire pour qu’une bonne partie soit sanctionnée de manière concrète’’, fait-il savoir.

Samba Sy reconnait, toutefois, qu’il y a quelques agitations dans le champ de l’éducation, mais rassure que des débats et discussions sont en cours pour les prendre en charge. Mieux, il se réjouit de la tenue des séances de monitoring qui, d’après lui, ont permis de faire le point.

Avancée

Le ministre du Travail a profité de cet atelier de deux jours pour faire le point sur les revendications des travailleurs et les réponses qui y sont apportées. ‘’Nous avons de bonnes raisons de nous féliciter du parcours qui a été franchi de manière tripartite par les travailleurs, le patronat et le gouvernement. Nous avons pu nous accorder sur un ensemble de conventions collectives dans des secteurs variés’’, souligne Samba Sy.

Il liste, à ce propos, le relèvement des salaires catégoriels, mais aussi du Smig (salaire minimum interprofessionnel garanti). Des avancées ‘’significatives’’ magnifiées par le représentant des travailleurs qui reconnait que des efforts ont été faits, aussi bien par le patronat que le gouvernement.

‘’Il faut le dire, il y a des avancées significatives. Il faut les mettre dans le compte du dialogue social de notre pays’’, déclare Papa Birahima Diallo. Il énumère, à cet effet, la Convention collective nationale interprofessionnelle qui, d’après ses propos, a été conclue cette année après 38 ans d’attente. A cela, M. Diallo ajoute des évolutions dans la négociation collective au niveau sectoriel dans les branches de la presse, du secteur de l’enseignement privé, de la sécurité privée et du nettoiement.

HABIBATOU TRAORE