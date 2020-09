Les élèves candidats au Brevet de fin d’études moyennes (Bfem) ont débuté par les épreuves de français, hier. Dans le cadre de l’organisation, l’inspecteur de l’éducation et de la formation, Souleymane Diop, constate qu’il y a moins de problèmes dans le département que dans la commune.

Le préfet du département de Kaolack, Ahmed Thiaw, et les autorités académiques ont effectué, hier, une visite dans les centres d’examen. L’école d’application Ibrakhima Seydou Ndao, le CEM 2 de Kahone et celui de Ndaguane ont reçu les autorités. Il y a 4 229 candidats dont 2 300 filles, tous répartis dans les 34 jurys de Kaolack. Tout s’est bien passé lors de cette première journée d’examen. Mais, quand même, quelques soucis ont été relevés par l’inspecteur de l’éducation et de la formation Souleymane Diop.

Il affirme qu’il y a eu moins de problèmes dans le département que dans la commune où les organisateurs ont été obligés de délocaliser un centre d’examen à causes des inondations. Il s’agit de celui de Gandiaye 1 qui a été délocalisé au cours privé Sacré-Cœur. Ils ont quand même pu réagir à temps, pour éviter tout désagrément causé par ce changement. C’est pourquoi le préfet se dit totalement satisfait. Ahmed Tidiane Thiaw considère que les choses se passent bien, à tout point de vue.

Selon lui, toutes les directives ont été respectées. ‘’On avait une crainte par rapport aux inondations. Mais, finalement, tout s’est bien passé. Pour le volet pédagogique, autant les candidats que le personnel d’encadrement sont présents’’, se réjouit le préfet Ahmed Tidiane Thiaw.

Pour les épreuves, les candidats trouvent les premiers sujets abordables, surtout celui traitant de l’environnement. ‘’J’ai pris le sujet 2 qui parle de questions environnementales ; il n’a pas été difficile à traiter’’, apprécie la candidate Sokhna Samb. Mariama Thiam aussi a pris le sujet 2 car, dit-elle, c’est d’actualité avec les inondations et on vit les dégâts, les pollutions et autres.

AIDA DIENE