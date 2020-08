Examen CFEE

Il y a 285 812 élèves, dont 52 % de filles, qui passent l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le concours d’entrée en 6e. Ils sont répartis dans 1 781 centres. En conférence de presse avant-hier, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a prévenu que ces données pourraient être revues à la hausse, du fait du traitement tardif de dossiers de certains candidats sans extrait de naissance.

Les examens se déroulant dans un contexte de Covid, le ministre a tenu à rassurer que des mesures strictes seront prises pour un respect des gestes barrières.

Mamadou Talla a fait savoir, entre autres, que les épreuves du CFEE et du concours d’entrée en 6e se passeront sur toute l’étendue du territoire national et en Gambie. Il a précisé que les dispositions sont prises pour la sécurisation des épreuves et des centres d’examen et toutes les opérations de convoyage effectuées depuis le 10 août dernier.