En plénière, hier, le Comité de pilotage du dialogue national a validé les termes de référence présentés par les généraux Abdoulaye Fall et Mamadou Sow, respectivement président de la Commission des ressources naturelles et président de la Commission paix et sécurité. Les énarques Seydou Nourou Ba et Zaccaria Diaw ont aussi fait valider leurs TDR, tandis que le patron Baidy Agne et la défenseure des femmes Rokheyatou Gassama ont été recalés. Le professeur Birahime Seck s’est vu refuser la parole.

Le chrono joue contre le dialogue national. Installés le 26 décembre 2019, les hommes de Famara Ibrahima Sagna doivent transmettre leurs conclusions au président de la République, au plus tard, le 26 mars prochain ; c’est-à-dire dans moins de deux mois. Déjà, quelques questions préjudicielles subsistent, malgré la volonté affichée d’aller beaucoup plus vite.

Hier, le coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck, qui réclame jusque-là une ouverture de la Commission politique, s’est vu, catégoriquement, refuser de prendre la parole, en plénière. ‘’Vous savez et je sais’’, lui a balancé Famara Ibrahima Sagna en pleine figure. Nonobstant sa volonté ferme de se prononcer sur les termes de référence de ladite commission, le président a campé sur sa position, rapporte nos sources. ‘’Ce n’est pas la peine d’insister, Birahime, je ne vais pas vous donner la parole pour vous prononcer sur cette question des TDR. Si vous avez quelque chose à demander, il faut vous adresser au général Niang (président de la Commission politique)’’.

Interpellé sur cette question de l’ouverture de la Commission politique, à la fin de la réunion de la plénière, le porte-parole du jour, Mamadou Bamba Ndiaye, s’est voulu catégorique. Il dit : ‘’Franchement, cette question-là n’a pas été posée au cours de la réunion d’aujourd’hui.’’ ‘’La Commission politique, argue M. Ndiaye, existe depuis sept mois. Elle avait déjà validé ses termes de référence. On n’a pas jugé utile de revenir sur la question. Comme c’est précisé dans le règlement intérieur, elle va continuer son travail’’.

Joint par téléphone, le coordonnateur du Forum civil n’a pas souhaité s’épancher sur la question. Birahime Seck a, toutefois, confirmé l’information. En précisant : ‘’Le Forum civil va adresser sa demande d’intégration au général Niang, conformément aux instructions du président du Comité de pilotage.’’

Ainsi, hier, toutes les commissions ont pu présenter leurs TDR, à l’exception de celle en charge des questions politiques qui a été dispensée. Car étant déjà avancée dans ses travaux. Sur les six commissions, quatre ont passé l’examen avec brio. Deux vont devoir passer au second tour, avant de revenir à la Conférence des présidents. ‘’Il s’agit de la Commission économique et sociale (dirigée par Baidy Agne) et de la Commission environnement et cadre de vie (dirigée par Rokheyatou Gassama)’’, informe Bamba Ndiaye. Qui ajoute qu’instruction leur a été donnée de le faire dans les plus brefs délais.

Ainsi, c’est une étape décisive qui vient d’être franchie, si l’on en croit le porte-parole du jour. Cette première étape franchie, il estime que le dialogue national peut, maintenant, entrer dans sa phase de croisière qui va démarrer dès aujourd’hui. Celle-ci consistera, selon lui, à mener le travail de réflexion au sein des différentes commissions.

Pour atteindre l’objectif qui leur a été assigné, différentes méthodes ont été proposées par ces commissions. Elles vont de la revue documentaire (examiner la documentation disponible) aux visites de terrain (consultation des populations) en passant par l’audition de certaines personnes ressources. ’’Il ne s’agira pas de s’enfermer et de produire des recommandations. Les commissions vont écouter tout le monde, avant de faire des recommandations consensuelles’’.

Pour M. Ndiaye, cette deuxième étape va se poursuivre jusque vers mi-mars, avant que les commissions ne déposent leurs rapports. Entrera alors en exercice la Commission de synthèse dirigée par Marie Angélique Savané.

Pour rappel, le Dialogue national comte 8 commissions. En plus des commissions susvisées, il y a celles en charge des ressources naturelles dirigée par l’ancien Cemga, le Gl Abdoulaye Fall, de la paix et de la sécurité dirigée par un autre ancien Cemga, Gl Mamadou Sow, de la modernisation de l’Etat et lutte contre la corruption par l’administrateur civil Zaccaria Diaw et enfin la décentralisation dirigée par l’ambassadeur Seydou Nourou Ba. Elles ont toutes environ un mois pour rendre leurs conclusions.

MOR AMAR