Les examens du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et du concours d’entrée en 6e ont commencé jeudi dernier. Mais la tenue des épreuves a été perturbée dans certaines écoles de la banlieue dakaroise par les précipitations notées dans la nuit du jeudi au vendredi.

Les fortes pluies qui se sont abattues en région dakaroise, dans la nuit du jeudi au vendredi, ont perturbé la tenue des examens du Certificat de fin d’études élémentaires et du concours d’entrée en 6e. Beaucoup d’écoles de la banlieue dakaroise ont été envahies par les eaux.

En effet, des vidéos inédites montrant ces inondations ont fait le tour des réseaux sociaux (WhatsApp et Facebook) et suscité beaucoup de commentaires. Sur les images prises par des enseignants et certains riverains, on voit des écoles baignant dans les eaux et dont les cours ressemblent à des ‘’rivières’’. Des enseignants qui y pataugent portant sur leur tête les copies des candidats et des élèves qui presque nagent pour rejoindre les classes d’examen.

Ces vidéos qui passaient en boucle toute la journée d’hier sur la toile ont suscité de vives critiques et n’ont laissé aucun internaute indifférent. Certains y voient une honte pour le Sénégal et se demandent où se trouvent les milliards investis dans le plan Orsec. Tandis que d’autres tempèrent et encouragent les enseignants qui ont fait face à ces intempéries pour accomplir leur devoir de transmission du savoir.

Cette situation est due, en partie, au report des examens de fin d’année scolaire qui, d’habitude, se tenaient à la fin du mois de juin, à cause de la pandémie de la Covid-19. En effet, avec la fermeture des écoles pendant plus de trois mois pour contrer la propagation du virus, le report des examens s’est présenté comme l’unique solution contre l’année blanche. Mais c’était sans prévoir les perturbations que peut causer l’hivernage sur la bonne tenue des épreuves.

Les examens du CFEE ont donc mis à nu la faille de cette solution. Une situation qui risque de se répéter avec les examens du BFEM et du Bac prévus respectivement à la fin du mois d’août et à la deuxième quinzaine du mois de septembre.