ABSENCE DE MATERIEL DE PROTECTION… Les chirurgiens-dentistes laissés à la merci de la Covid Le personnel dentaire est exposé à la pandémie du coronavirus. Ces chirurgiens n’ont reçu aucun matériel de protection du ministère de la Santé. Ils demandent à l’Etat de les protéger. Ce sont des professionnels très déçus de l’Etat qui ont fait face, hier, à la presse. Ils dénoncent l’attitude des autorités étatiques qui les ont laissés en rade, dans la lutte contre le coronavirus. Selon le président de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, Docteur Mamadou Ka, à ce jour, ils n’ont reçu de l’Etat ou du ministère de la Santé et de l’Action sociale aucun matériel de protection. Que ce soit dans le public ou dans le privé. Dans le privé, indique le Dr Ka, le matériel qui est donné ne couvre même pas un cabinet. Ils l’ont alors rendu à l’envoyeur. ‘’A cause de l’environnement de travail, nous sommes les plus exposés par la pandémie de Covid-19. Nous travaillons la main dans la bouche. Cela avec des instruments qui dégagent des aérosols qui nous exposent, au même titre que nos patients’’, dénonce le chirurgien. Pourtant, informe le Dr Ka, au tout début de la pandémie, au cours d’un atelier avec le ministère de tutelle et les différentes composantes de la profession, l’ordre avait élaboré un protocole complet dont le focus tournait autour de la conduite à tenir face à l’épidémie. De plus, un didacticiel très détaillé sous forme de vidéo a été envoyé à l’ensemble des confrères et un autre de sensibilisation fut destiné aux populations. ‘’Aujourd’hui, même le public bataille pour avoir du matériel. Nous déplorons le manque de considération du ministère de la Santé vis-à-vis de la profession dentaire. Nous pensons que c’est dans la synergie du public-privé que la chaine de transmission sera interrompue. Nous avons donc pris les devants et les précautions pour nous protéger et protéger nos patients’’, soutient-il. En outre, ils ont lancé un appel aux autorités pour que le personnel de santé dentaire soit protégé. ‘’La maladie est toujours là. Il faudrait que nous puissions continuer de travailler dans la sécurité. Le manque à gagner lié à la rareté des patients est très lourd. A cela s’ajoute la cherté du matériel. La loi de résilience économique ne prend pas en compte les chirurgiens-dentistes, alors que nous avons envoyé une correspondance à qui de droit. Mais le plan de résilience économique de l’Etat n’a toujours pas répondu à nos attentes’’, fustige le Dr Myriam Dia Ntab.