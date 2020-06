TROIS QUESTIONS A FATIMÉ RAYMONDE HABRE, EPOUSE DE L’EX-PRESIDENT TCHADIEN ‘’Hissène Habré est un sans-papiers au Sénégal’’ De retour de la prison du Cap manuel que son mari a retrouvée hier, après l’expiration de sa permission en raison du coronavirus, Mme Habré déplore un mutisme des autorités sur l’état de santé de son époux qui serait incompatible avec son incarcération. De retour de la prison du Cap manuel que son mari a retrouvée hier, après l’expiration de sa permission en raison du coronavirus, Mme Habré déplore un mutisme des autorités sur l’état de santé de son époux qui serait incompatible avec son incarcération. Dans quelles conditions avez-vous laissé votre mari ? C’est la prison. Les gens ne veulent pas voir qu’il est malade. Je ne comprends pas cet acharnement contre sa personne. Le président n’a rien fait au Sénégal. Je ne peux pas être rassurée. Il est dans des conditions de stress qu’il est difficile de supporter. Après 7 années passées en prison, pourquoi refuser le débat sur sa santé ? Peu importe le médecin qui l’examinera, aucun ne dira qu’il est apte à purger une peine de prison. Est-ce que les deux mois qu’il a passés à la maison ont empêché le pays de marcher ? Il est traité comme une personne tellement dangereuse qu’il faut que l’on mobilise toutes les forces pour l’arrêter. Un jour, nous voulions aller à La Mecque. Son passeport a été bloqué depuis. Il est sans papiers. On l’a laissé trainer un bras cassé pendant trois mois. Comment c’est possible dans un pays comme le Sénégal ? Depuis 20 ans, c’est un harcèlement juridico-médiatique constant que nous subissons. Mais selon les autorités, c’est un prisonnier international. Pas celui du Sénégal… C’est n’importe quoi. Ce sont des échappatoires. Si c’est un prisonnier international, qu’on nous donne les adresses où plaider notre cause. Le Sénégal a bien dit que les juges qui l’ont condamné étaient simplement en détachement auprès de la Chambre africaine. Ils étaient toujours sous la hiérarchie du ministère sénégalais de la Justice. L’exécution de la peine s’est faite ici. Donc, le pays a toujours gardé la main sur cette affaire. On a affaire à la Direction de l’administration pénitentiaire sénégalaise. C’est le ministre sénégalais de la Justice qui parle. Il a dit, sur emedia.sn, que le dossier est en instruction devant le juge d’application des peines. C’est faux ! La décision nous avait été notifiée depuis le vendredi (5 juin 2020). Il s’est exprimé un jour après pour dire cela. Il veut cacher le lien qu’il entretient avec le juge d’application qui est sous sa hiérarchie. Comment avez-vous passé ces deux mois ? C’est lorsqu’on s’est assis et un peu reposé que j’ai réellement vu combien le président était fatigué et malade. Pendant ces deux mois, les gardes pénitentiaires qui rendent fidèlement compte de nos agissements à leur hiérarchie, peuvent témoigner ; nous n’avons pas fait de bilans médicaux. Et ce n’est pas fini, nous avons encore deux ou trois rendez-vous que l’on va devoir faire à partir de la prison. Il a passé le reste du temps à se reposer et à prendre ses médicaments.