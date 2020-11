Le Canadien Endeavour Mining a annoncé, hier, son association avec la société de même nationalité qui exploite la mine d’or de Kédougou. Ceci, pour créer un champion aurifère ouest-africain dans le top 10 des producteurs d’or mondial.

Leader de la production d’or en Afrique de l’Ouest, Endeavour Mining va poursuivre son expansion au Sénégal. Avec deux mines (Ity et Agbaou) en Côte d'Ivoire, quatre au Burkina Faso (Houndé, Mana, Karma et Boungou), la multinationale canadienne se pose à Kédougou. L’entreprise a annoncé, hier, par un communiqué, la conclusion d’un accord avec Teranga Gold Corporation, par lequel Endeavour acquiert toutes les actions ordinaires de Teranga et, à terme, mènera à la réunification des deux sociétés.

Selon les termes de l’entente, qui reste soumis aux diverses approbations réglementaires, Endeavour récupérera 66 % d’intérêts environ dans la nouvelle entité, contre 34 % pour les actionnaires de Teranga.

L’accord entre les deux entreprises canadiennes d’exploitation d’or crée un nouveau producteur pour lequel aucun nom n’a pas été communiqué. Mais ses performances annuelles moyennes atteindront 1,5 million d'onces, avec des coûts de production faibles par rapport à la moyenne de l'industrie. Toutefois, aucun montant n’a été dévoilé sur la valeur de la transaction.

Pour Sébastien de Montessus, Président-directeur général d’Endeavour Mining, qui s’est exprimé à travers le communiqué, ‘’cette combinaison offre une opportunité de taille. En combinant nos actifs complémentaires en une compagnie agrandie, avec un profil de croissance organique robuste et une position de premier rang sur la très prometteuse ceinture birimienne de roches vertes, nous créons un champion aurifère en Afrique de l'Ouest et un producteur d'or parmi les dix premiers au monde. Nous sommes reconnus par les Etats d’Afrique de l'Ouest comme un partenaire de choix, par notre engagement à employer des talents nationaux, à développer le leadership local et à travailler avec les parties prenantes de nos communautés d'accueil’’.

Le nouveau groupe fusionné, informe la note, sera diversifié à travers huit mines principales, en exploitation dans trois pays, et stratégiquement positionné comme le plus grand producteur d'or au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Il disposera également d'une réserve de six projets entièrement nouveaux (Fetekro, Golden Hill, Afema, Kalana, Bantou et Nabanga) et du plus grand portefeuille d'exploration de la ceinture birimienne sous-explorée de roches vertes d'Afrique de l'Ouest.

En termes d’emplois, environ 7 000 salariés seront concernés à travers les trois pays. Le nouvel Endeavour élargi restera fidèle à sa politique de soutien aux acteurs locaux et de recrutement de ressortissants locaux, qui bénéficieront de possibilités de développement de carrière supplémentaires, en faisant partie d'un des dix premiers producteurs d'or mondiaux.

Teranga Gold Corporation exploite la mine de Sabodala à travers sa filiale sénégalaise Sabodala Gold Operations (SGO), seule mine et unité de production industrielle d’or au Sénégal. C’est pourquoi Richard Young, PGD de Teranga, voit en cette fusion une belle opportunité de grandir : ‘’Nous sommes convaincus que nos employés et les parties prenantes dans le pays tireront profit de leur appartenance à une société minière plus grande et plus diversifiée, avec un parcours d’excellence. C’est un honneur d’avoir eu l’occasion de travailler avec les personnes, les communautés et les gouvernements de nos pays hôtes, le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.’’

Le communiqué informe aussi qu’Endeavour et Teranga commenceront immédiatement à planifier l'intégration de la nouvelle entreprise fusionnée afin d'assurer une transition et une intégration sans heurt et réussie dès la clôture de la transaction prévue pour le premier trimestre 2021. Et que les marchés publics locaux continueront d'être une priorité dans la sous-traitance, avec plus de 1 100 fournisseurs ouest-africains fournissant des biens et services clés en 2019.

Entre 2015 et 2020, Endeavour Mining s’est positionné comme le leader d’exploitation d’or en Afrique de l’Ouest. En sachant saisir les opportunités, par les achats et ventes au besoin, l’entreprise, domiciliée aux îles Canaries, est passée ainsi du top 15 mondial au top 10, en quelques mois seulement.

Lamine Diouf