La trousse d’informations pour un secteur minier responsable au Sénégal a été remise officiellement à Aïssatou Sophie Gladima, Ministre des Mines et de la Géologie.

Le ministère des Mines et de la Géologie a reçu, ce lundi, la trousse d’informations minières. Un guide qui, selon le secrétaire général du ministère, est une réponse adaptée aux préoccupations des communautés impactées par l’exploitation minière.

En effet, a fait savoir Ibrahima Guèye, ‘’c’est pour répondre à l’ensemble des attentes et surtout aux exigences de plus en plus fortes des communautés impactées qui, de plus en plus, attendent énormément des retombées issues des activités minières’’.

Pour permettre à ces dernières de bien comprendre ce qui se passe dans les industries minières qui leur sont voisines, il sera enlevé le caractère ésotérique de certains concepts et termes qui n’étaient pas bien compris. A l’en croire, la trousse d’informations a été élaborée en partenariat avec le Canada, par des équipes diversifiées composées de la société civile, des équipes techniques et du ministère des Mines. Elle est le fruit d’enquêtes et de séances de travail avec les populations impactées dans les régions cibles que sont Matam, Tambacounda, Thiès et Kédougou.

C’est, d’après lui, l’ensemble de ces éléments recueillis à la base que ‘’les experts ont donné forme et corps pour permettre aujourd’hui que le Sénégal puisse disposer d’une trousse d’informations pour que l’exploitation minière soit une exploitation responsable et profitable à l’ensemble de la communauté’’.

Le président de la Chambre des mines du Sénégal et directeur de la Sococim-industries fait le constat que toutes les parties prenantes, l’administration centrale, les administrations centrales délocalisées, les collectivités locales et les ONG s’intéressent aux problématiques minières.

Ainsi, déclare Youga Sow, la trousse d’informations minières est venue à son heure. Soulignant que, ‘’souvent, chacun parle de son côté, avec des approches et des angles de vue différents’’. Pour la première fois, dira le directeur général de la Sococim, ‘’cet outil qui va nous permettre de faire savoir c’est quoi l’activité minière, quelles sont les attentes, qu’est-ce qu’il faut en attendre et comment le dialogue peut être amélioré, parce que nous avons remarqué qu’il y a énormément de choses qui sont faites par les sociétés minières, mais il persiste toujours un malentendu’’, dit-il.

Cette trousse est ‘’un outil qui va permettre aux parties prenantes qui sont les plus éloignées du quotidien des sociétés minières, de mieux comprendre la problématique des compagnies minières, de voir comment elles interagissent avec les communautés locales et dans quelle mesure les parties prenantes communiquent leurs attentes et comment ces attentes sont prises en compte dans les projets’’, termine Youga Sow.

PAPE MOUSSA GUEYE