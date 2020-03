À l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), les forces de défense et de sécurité (FDS) ne savent plus à quel saint se vouer. Étant les premiers acteurs en contact avec les personnes suspectées de contracter la Covid-19, ils demandent que l’État les renforce, en mettant à leur disposition des mesures idoines pour les protéger de cette épidémie qui secoue le monde entier.

La pandémie du coronavirus a fini d’installer une peur généralisée dans les rangs des forces de l’ordre, en particulier chez les policiers et les gendarmes affectés à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). En effet, malgré tout le tintamarre sur le dispositif de prévention de la part des autorités sanitaires, les forces de défense et de sécurité (FDS) affectées dans les boxes se disent abandonnées à leur sort, alors qu’elles sont les plus exposées. Selon nos interlocuteurs, ils ne disposent ni de masques ni de gangs adaptés à la situation. Ils n’ont même pas de gels antiseptiques à portée de main. Les agents s’occupant des premières formalités des voyageurs dénoncent cette situation, car ils sont en contact direct avec les passagers, au départ et à l’arrivée.

‘’Pourtant, tous les passagers sont obligés de poser leurs doigts sur les écrans de lecture des empreintes digitales. Pour leur sécurité personnelle, chaque fonctionnaire est obligé de mettre la main à la poche pour se payer un masque ou du gel antiseptique à la pharmacie. Les autorités sanitaires, mais aussi policières sont interpellées pour corriger cette défaillance le plus rapidement possible’’, ont lancé nos interlocuteurs.

Les hommes en tenue ne sont pas les seuls à souffrir de cette situation. Les passagers commencent à rechigner à poser leurs doigts sur les lecteurs d’empreintes digitales, parce qu’ils ont constaté qu’il n’y a non seulement pas de produits antiseptiques, mais aussi les appareils d’identification ne sont pas désinfectés. ‘’Le modou-modou à l’origine de la propagation du virus à Touba est passé par l’AIBD. Une seule contamination d’un agent des FDS sera catastrophique. Les policiers à l’aéroport partagent les mêmes salles de repos. Ils partagent également leurs repas dans une même salle et mangent en groupe autour de bols. En plus, ils sont en contact avec presque tout le monde dans la plateforme aéroportuaire. ‘’Nous demandons seulement à être équipés correctement, compte tenu du fait que nous sommes parmi les premiers à être en contact avec les passagers en provenance de partout dans le monde y compris des pays où la propagation est trop élevée. Sans équipement adéquat, nous nous exposons et exposons aussi nos collègues et nos familles’’, se sont plaints des agents des FDS.

C’est ainsi qu’ils ont soutenu qu’il faut que l’Etat mette à leur disposition des masques et des gants en qualité et en quantité, des gels antiseptiques pour eux et pour les passagers qui posent leurs doigts sur les lecteurs d’empreintes. Sans ces gels, poursuivent-ils, la situation sera pareille à celle d’un contaminé qui sert la main à n’importe qui. ‘’L’aéroport est l’une des plus grandes portes d’entrée au Sénégal, avec plusieurs milliers de passagers chaque année. L’actuel dispositif de détection doit obligatoirement intégrer ce volet d’équipement des FDS. Le dispositif gagnerait, dans l’urgence, à être réévalué pour intégrer l’équipement des forces de défense et de sécurité’’, a confié un des agents des FDS.

CHEIKH THIAM