Félicitations

Le sacre, hier, de l’attaquant sénégalais Sadio Mané devant Mohamed Salah de l’Egypte et de Ryad Mahrez de l’Algérie, suscite une liesse populaire. Même les politiques ne sont pas indifférents à cette consécration. Hier, l’Alliance des forces de progrès (AFP) de Moustapha Niasse s’est dit réjouie de l’obtention du Ballon d’or africain par notre compatriote Sadio Mané, international sénégalais, sociétaire de Liverpool (Angleterre).

D’ailleurs, l’élan patriotique suscité par ce titre a occasionné le report du Secrétariat politique exécutif (SPE) dudit parti, initialement prévu le mercredi 8 janvier 2020, afin de partager, avec tous nos compatriotes, cette grande ferveur nationale. ‘’L’AFP loue particulièrement les qualités humaines de notre compatriote Sadio Mané qui, en plus de son talent incontestable et de son sens du partage, se distingue par ses actions citoyennes dans sa localité et par son comportement exemplaire’’, lit-on dans la déclaration rendue publique à cet effet.

Dans la note, le secrétaire général de l’AFP, Moustapha Niasse, et l’ensemble de ses militants se disent convaincus que les qualités qui ont valu à notre compatriote cette consécration devraient, dans un futur proche, lui valoir une consécration mondiale et, à notre équipe nationale, une consécration africaine, pour 2021 et, en 2024, au Qatar, un parcours plus qu’honorable.