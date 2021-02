Facebook a publié, hier, son rapport sur l’application des standards de la communauté, pour la période d’octobre à décembre 2020. Ce rapport suit les progrès et l’engagement à rendre Facebook et Instagram sûrs et inclusifs.

Ce rapport trimestriel présente les mesures prises pour prévenir et sanctionner les contenus qui vont à l’encontre de ce que prévoit la politique de l'entreprise, tout en protégeant la sécurité, la vie privée, la dignité et l’authenticité de la communauté.

‘’Au cours du 4e trimestre 2020, sur Facebook, nous avons pris des mesures contre 6,3 millions de contenus d’intimidation et de harcèlement, contre 3,5 millions au troisième trimestre, en partie grâce aux mises à jour de notre technologie de détection des commentaires, 6,4 millions d’éléments de contenu haineux organisés, 26,9 millions de contenus de discours de haine, contre 22,1 millions au troisième trimestre, 2,5 millions de contenus sur le suicide et l’automutilation, contre 1,3 million au troisième trimestre, grâce à l’augmentation de la capacité des examinateurs’’, détaille l’équipe chargée du suivi. Sur Instagram, ce sont au total 5 millions d’éléments de contenu d’intimidation et de harcèlement, 308 000 contenus haineux organisés, 6,6 millions de contenus de discours haineux, 3,4 millions de contenus sur le suicide et l’automutilation qui ont été détectés au cours du quatrième trimestre de 2020.