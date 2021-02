Fake-news  

Les fausses informations ne manquent pas, en cette période de tension politico-judiciaire. Un message attribué au chef de l’Eglise sénégalaise, Monseigneur Benjamin Ndiaye, sur l’affaire Ousmane Sonko, a circulé hier sur les réseaux sociaux. Dans la déclaration intitulée ‘’Discours à la nation’’, l’auteur alerte : ’’L’histoire retiendra qu’une femme aura détruit le Sénégal, qu’on se soit servi d’une femme pour détruire le Sénégal. (…).

’’ Toujours dans le message vocal, l’on avertit que le Sénégal est au bord d’une guerre civile depuis trois jours. Une déclaration qui n’a pas tardé à faire réagir l’Eglise sénégalaise, par le biais de l’abbé Roger Gomis. Ce dernier dénonce une manipulation, une usurpation, un usage de faux. D’après le religieux, cette pratique est absolument inacceptable.

‘’Les auteurs de cette manipulation nauséabonde sont certainement dans leur rôle, mais de là à usurper l’identité de nos chefs religieux pour servir leur cause… Ils franchissent des seuils qui mettent en péril des fondamentaux de notre société sénégalaise et portent gravement atteinte à l’image, au sens de la responsabilité et de la dignité de notre communauté chrétienne et nationale’’, s’indigne l’abbé Roger Gomis. Pour ce dernier, tous les Sénégalais devraient dénoncer avec la plus grande fermeté cet acte et appeler à plus de responsabilités, au calme et à la sérénité, dans ces moments difficiles que traverse le pays.