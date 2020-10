Le Sénégal, battu (3-1) vendredi dernier, par le Maroc en rencontre amical, défie la Mauritanie demain, au stade Lat Dior de Thiès. Famara Diédhiou, attaquant des Lions, s’est prononcé sur l’importance de ce match et la préparation du groupe d’Aliou Cissé.

L’équipe nationale de football du Sénégal doit gagner son match amical de demain contre la Mauritanie, au stade Lat Dior de Thiès. C’est la conviction de Famara Diédhiou, attaquant des Lions. Le joueur a fait l’annonce, ce samedi, lors de la première séance d’entrainement de l’équipe, au stade Lat Dior de Thiès.

‘’Le mot d’ordre de la prochaine rencontre amicale, c’est la victoire et rien que la victoire. C’est ce qui importe pour nous. La défaite contre le Maroc est amère, mais c’est à nous de nous remettre au travail, d’aller jusqu’au au bout et de retrouver le sourire. Cela nous permettra de gagner mardi contre la Mauritanie, s’il plait à Dieu. C’est ça notre objectif’’, a-t-il confié au site officiel de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le premier galop des poulains d’Aliou Cissé, en prélude à la rencontre amicale contre les Mourabitounes de la Mauritanie, a eu lieu avant-hier, le jour même de leur retour de Rabat (Maroc) où ils ont perdu (1-3) devant les Marocains. Famara Diédhiou s’est prononcé sur cette lourde défaite. D’après l’attaquant, ce revers n’empêche pas la sélection nationale de continuer convenable sa préparation pour le match de demain.

‘’On est arrivé samedi et on s’est remis très vite au travail. On s’est entrainé et on a pu travailler durement comme il le faut. C’est sûr que la reprise était dure, parce qu’une défaite est toujours amère. Mais là, on est passé très vite à autre chose. Nous devons redoubler d’efforts et nous remettre vite au boulot. C’est ce qu’on est parvenu à faire avec la séance de ce samedi’’, ajoute l’ancien sociétaire de Sochaux (Ligue 1 France).

L’avant-centre de Bristol City (2e division d’Angleterre) a aussi précisé que le moral de l’équipe est bon, malgré la défaite contre les Lions de l’Atlas du Maroc. ‘’On tombe, mais on se relève très vite. C’est une défaite qui nous fait mal, mais on travaille pour la victoire contre la Mauritanie et on va gagner, s’il plait à Dieu’’, souligne l’international sénégalais.

Le match amical contre le Maroc de vendredi dernier et celui de demain face à la Mauritanie s’inscrivent dans le cadre de la préparation de la double confrontation Sénégal – Guinée-Bissau comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2022.

OUMAR BAYO BA