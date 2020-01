La prochaine édition du Festival à Sahel ouvert (Faso) se tiendra du 14 au 16 février, sous le haut parrainage de Macky Sall. Selon le comité d’organisation de l’événement, ainsi que l’association Globe qui le porte, ça sera l’occasion de fêter ses 10 ans d’existence. Le Faso a d’ailleurs reçu un prix au Forum de Paris sur la Paix qui a reconnu le projet comme l’un des plus prometteurs de la bonne gouvernance mondiale.

La grande scène nationale, dont les infrastructures seront transportées à 600 km de Dakar jusqu’à Mboumba, dans le lit même du fleuve Sénégal, accueillera l’auteur-compositeur-interprète Wasis Diop qui marquera ainsi la sortie de son nouvel album, ainsi que le parrain de l’événement Baaba Maal. Comme en 2018, le Faso s’invite aussi en ville, pour deux concerts aux instituts français de Saint-Louis (8 février) et de Dakar (12 février) partenaires du festival. D’autres artistes seront présents, comme Ilam, jeune chanteur et musicien d’origine sénégalaise.

Le Blue Peace Quintet invitera des musiciens locaux à le rejoindre sur scène pour présenter, pour la première fois, la ‘’Symphonie pour l’eau et la paix au Sénégal’’, et partager un message d’ouverture et de tolérance. Une scène ouverte permettra aux jeunes de toute la région de jouer en première partie des spectacles professionnels, et le jeune groupe local Ngendy’Men se produira après un an de master-class. Plusieurs thèmes seront abordés dont l’éducation, les arts, les sciences, l’eau.