Les résultats de l’autopsie du corps du jeune jakartaman habitant Fatick et mort lundi dernier, après une course-poursuite avec la police, sont connus. Il serait décédé de mort naturelle. Une version que les proches de Lamine Koïta ont du mal à croire, convaincus que le jeune est victime d’une bavure policière, après avoir subi des violences des forces de l’ordre.

Cependant, d’après une source proche de l’affaire, Lamine Koïta souffrait d’asthme. Et c’est une crise qui l’aurait emporté. Il avait été interpellé par la police. Les limiers l’ont emmené au poste, l’ont fouillé et n’ont rien trouvé sur lui. Il a été, par la suite, libéré, toujours selon la même source. C’est après être rentré chez lui qu’il aurait piqué la crise ayant entrainé sa mort. Ce qui est en totale contradiction avec ce qui se dit sur cette affaire depuis lundi.

Il était rapporté que du chanvre indien avait été trouvé sur le jeune Lamine Koïta. Et c’est ce qui serait à l’origine de son arrestation. Certains de ses proches croient que la police l’a battu à mort. Ainsi, depuis lundi, Fatick est sous tension, à cause de cette affaire. Des jeunes y ont brûlé des pneus lundi et mardi pour réclamer justice. En attendant les résultats de l’enquête, Lamine Koïta a été inhumé hier après-midi à Fatick.