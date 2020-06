La cellule de base du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust)/Section Thiès, a observé hier, dans la matinée, un arrêt de travail temporaire pour dénoncer ‘’l’attitude attentiste’’ du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Me Malick Sall. Ils lui réclament l’application du nouveau décret qui porte le cadre des fonctionnaires de la justice.

Entre le ministre de la Justice, Garde des sceaux et les travailleurs de la justice, ce n’est plus le parfait amour. Leurs relations sont loin d’être au beau fixe. Depuis quelque temps, on note des remous dans ledit secteur. D’un côté, des travailleurs déterminés à faire respecter l’application du nouveau protocole et, de l’autre, un ministre de tutelle qui, jusque-là, n’a pas encore réagi favorablement. Ce décret, qui comporte des réformes statutaires, une fois appliqué, va permettre, par exemple, aux greffiers de passer à la hiérarchie A2, aux assistants des greffes de parquet de passer à la hiérarchie B2. Entre autres acquis. Voilà pourquoi les travailleurs s’y accrochent.

Hier, la section locale (Thiès) du Sytjust a observé, en guise d’avertissement, dans la matinée, un arrêt temporaire de travail pour rappeler au ministre de la Justice l’urgence de rendre effectif le protocole d’accord déjà signé.

Selon ce greffier au tribunal de grande instance de Thiès et membre de la cellule syndicale de base du Sytjust, l’heure a enfin sonné pour l’application et la publication de tous les décrets pour un rayonnement du secteur dans lequel lui et ses camarades évoluent. ‘’Les travailleurs qui sont au niveau des juridictions de Thiès et qui composent la cellule de base ont décidé d’observer, à partir d’aujourd’hui (hier) un arrêt temporaire de travail. Nous voulons ainsi dénoncer l’attitude attentiste du ministre de la Justice, Garde des sceaux (Me Malick Sall) qui ne fait aucun effort sur les réformes statutaires déjà engagées par ses prédécesseurs. Mais également pour porter le combat des travailleurs de la justice, allant dans le sens du respect du protocole d’accord qui a été signé avec le gouvernement et les nombreux décrets qui ont été signés. Nous constatons, aujourd’hui, qu’il y a une attitude attentiste du garde des Sceaux’’, fustige Me Yankhoba Seydi.

Pour pousser le ministre de la Justice à réagir favorablement au plus vite, la cellule syndicale de base demande au Bureau exécutif national du Sytjust de ‘’prendre toutes ses responsabilités’’. Maitre Seydi et ses collègues disent avoir beaucoup attendu de leur ministre de tutelle et qu’ils ne ‘’peuvent plus accepter ces lenteurs dans la mise œuvre du protocole d’accord qui a été signé et dans les réformes statutaires’’.

L’assiette du fonds commun, l’autre revendication

C’est pourquoi le membre de la cellule de base du Syndicat des travailleurs de la justice soutient que ses camarades et lui sont prêts à aller jusqu’au bout de leur logique, afin de pousser Me Malick Sall à se plier à leur volonté. ‘’Cela fait très longtemps que les travailleurs de la justice n’avaient pas observé de mot d’ordre de grève. Parce que le Bureau exécutif national avait déjà enclenché un processus. On voulait aller dans le sens d’une négociation et ne pas aller en grève. Un travail colossal a été abattu par ce bureau. Des textes ont été élaborés par le Bureau exécutif national. Les ministres qui ont devancé l’actuel ont fait un travail extraordinaire, en portant ce combat. Aujourd’hui, il ne reste qu’à procéder à la publication de certains décrets et à mettre en œuvre la réforme statutaire’’, indique Me Yankhoba Seydi.

Poursuivant ses récriminations, le syndicaliste rappelle que Me Malick Sall a déjà bouclé un an, voire plus au département de la Justice. Pour lui, tout devrait être effectif à l’heure actuelle, dans la mesure où l’essentiel du travail a déjà été fait par ses prédécesseurs. ‘’Tout ce qu’on lui demande, aujourd’hui, c’est d’aller vers l’effectivité de ces réformes et de la publication de ces décrets. Nous pensons que les préoccupations des travailleurs de la justice sont reléguées au second plan par le garde des Sceaux. On ne peut plus laisser cette situation perdurer’’, tempête-t-il. Les travailleurs demandent aussi la publication des décrets qui permettent l’élargissement de l’assiette du fonds commun.

GAUSTIN DIATTA (THIES)