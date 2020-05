Le maire de la ville de Thiès, qui a initié ‘’Wagnu daara’’ pour prendre en charge la restauration de plus de 10 000 enfants talibés, a sévèrement critiqué, hier, la gestion du dossier des enfants par le ministère en charge de leur protection, en cette période de pandémie. Talla Sylla trouve que le département que dirige Ndèye Sali Diop Dieng n’a rien fait jusque-là pour tirer cette couche vulnérable et l’épargner d’éventuelles contaminations.

La crise liée à la Covid-19 continue de frapper le pays. L’économie en souffre. Au moment où il y a un nombre important de morts et un millier de personnes encore sous traitement, l’on évoque déjà sa mauvaise gestion. Après Ousmane Sonko et Cie, c’est au maire de Thiès de monter au créneau. Après avoir soldé ses comptes avec certaines autorités du pays qu’il a accusées, il y a quelques jours, d’être à l’origine de la propagation du virus à travers le pays, Talla Sylla, qui s’occupe depuis un mois de la restauration de plus de 10 000 talibés avec une dépense quotidienne estimée à 4 millions de F Cfa, s’est en pris cette fois au ministère la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants.

Ndèye Sali Diop Dieng et ses collaborateurs, selon lui, ne se sont pas bien impliqués dans la prise en charge de ces enfants confinés dans leurs établissements d’enseignement coranique respectifs. ‘’Vous savez, la nature a horreur du vide. Si ce ministère, censé protéger les enfants, avait fait correctement son travail, on n’aurait pas eu besoin de lancer les opérations ‘Wagnu daara’. Et c’est au bout d’un mois que nous avions lancé lesdites opérations. Le président de la République, Macky Sall, s’était exprimé le 14 mars et ‘Wagnu daara’ avait démarré le 14 avril.

Que faisait le ministère pendant tout ce temps ? Qu’a fait ce ministère ? C’est ça la vérité’’, crache dans un premier temps Talla Sylla qui faisait face à la presse.

Visiblement très fâché, celui qui cuisine pour les jeunes talibés, en cette période de pandémie, soutient que dans ce pays, des gens travaillent parfois à freiner les bonnes initiatives. C’est pourquoi, demande-t˗il à toute l’équipe qui l’accompagne de se concentrer sur l’essentiel et de ne pas prêter une oreille attentive à ce que racontent les autres. Les autres, ce sont ces bureaucrates bien installés à Dakar et qui, dit-il, ne connaissent pas les réalités du terrain. ‘’Je pense que le plus important, c’est de se concentrer sur ce que nous devons faire et éviter de polémiquer avec des bureaucrates tapis dans leurs bureaux, là-bas à Dakar et qui ne savent rien de ce qui se passe dans ce pays’’, tempête Talla Sylla. Poursuivant, le maire de la ville de Thiès précise que sa mission de l’heure, c’est de préparer des repas pour les enfants talibés confinés dans les établissements d’enseignement coranique.

L’absence d’appui du ministère, le nœud du problème

Mais en lançant ‘’Wagnu daara’’, qu’attendait concrètement Talla Sylla du département que dirige Ndèye Sali Diop Dieng ? ‘’Ce que nous attendions de ce ministère, c’était un appui. Qu’il nous dise que nous sommes sur la bonne voie et qu’ils vont nous appuyer. Au lieu de cela, nous avons entendu presque des menaces, ensuite des dénonciations. Ce n’est pas normal. Et pendant un mois rien n’a été fait en direction des ‘daara’’’, se désole le président de la coalition Fal Askan Wi (élire le peuple).

Le premier magistrat de la ville de Thiès indique que son désir, en cette période de maladie à coronavirus, c’est de travailler avec toute autorité qui met en avant l’intérêt des citoyens, notamment les enfants. Cependant, Talla Sylla dit ne pas être prêt à collaborer avec les autorités qui refusent de prendre leurs responsabilités, en ces moments difficiles. ‘’Nous sommes en mesure de collaborer avec toutes les autorités de ce pays dont la préoccupation essentielle, c’est la vie et la survie quotidienne des Sénégalais. Il faut se méfier de toute autorité qui ne pense qu’au quotidien et laissant aux générations montantes le chaos de l’irresponsabilité’’, rumine Talla Sylla.

De plus, rappelle-t-il que durant la période où on constatait la résurgence des cas issus de la transmission communautaire à Thiès, il était urgent de dérouler une stratégie pour protéger les enfants. D’ailleurs, ajoute-t-il, c’est ce qui a motivé le lancement du concept ‘’Wagnu daara’’ pour voler au secours de cette frange vulnérable de la société. ‘’En tant que mairie de Thiès, notre responsabilité, c’est de veiller à la santé des Thiessois, à la protection des enfants en rapport avec l’ensemble des acteurs communautaires. Nous avons défini ensemble une stratégie et élaboré un plan d’action pour protéger les enfants et on l’assume’’, souligne-t-il.