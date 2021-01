Il y a du nouveau dans l’affaire du faux prophète de Kolda. Daouda Ba alias ‘’Baba Labé Mbackerouhou’’ de Saré Ngagne, poursuivi pour détournement de mineure et pédophilie, s’enfonce de plus en plus. En effet, les résultats gynécologiques sur la mineure font état de la consommation de son mariage avec le ‘’guide religieux’’.

Par conséquence, renseigne-t-on, les sieurs Daouda Ba, Birane Diallo (41 ans), Aliou Badara Sané (46 ans), Mouhamed Ba dit ‘’Khoumayrou Mbacké’’ (40 ans) ont été déférés au parquet hier pour ‘’association de malfaiteurs, séquestration, enlèvement par fraude, viol sur mineure de 13 ans, acte de pédophilie, consommation de mariage sur mineure de moins de 13 ans’’.